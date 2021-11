Lewandowski proti priljubljeni stranki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljši strelec bundeslige Robert Lewandowski je v izjemni formi. Na zadnjih štirih tekmah nemškega prvenstva je zadel v polno šestkrat, uspešen pa je bil tudi v državnem dresu, ko je mrežo Andore zatresel dvakrat. Poljak uživa proti Augsburgu. Proti njemu se je v Nemčiji pomeril 17-krat, med strelce pa se vpisal kar 21-krat. Danes ga bo skušal ustaviti mladi angleški branilec Reece Oxford. Če bodo izbranci Juliana Nagelsmanna odpravili tekmeca, bo prednost pred Borussio Dortmund, ki jo v soboto čaka srečanje s Stuttgartom, povišal na +7.

V soboto se bosta v mestnem derbiju v nemški prestolnici spopadla Union in Hertha. To bo njun peti dvoboj v bundesligi, a šele drugi pred polnimi tribunami od novembra 2019, ko sta se udarila prvič. Union bo računal na pomoč bučnih 22 tisoč gledalcev. Kevin Kampl naj bi po poročanju nemških medijev na gostovanju pri Hoffenheimu zaigral v udarni enajsterici gostov, mladi up Eintrachta Frankfurta Martin Pečar pa ostaja na seznamu poškodovanih igralcev.

Nemško prvenstvo, 12. krog: Petek, 19. november:

20.30 Augsburg - Bayern München Sobota, 20. november:

15.30 Arminia Bielefeld - Wolfsburg

15.30 Bayer Leverkusen - Bochum

15.30 Borussia Mönchengladbach - Greuther Fürth

15.30 Borussia Dortmund - Stuttgart

15.30 Hoffenheim – RB Leipzig (Kevin Kampl)

18.30 Union Berlin - Hertha Nedelja, 21. november:

15.30 Freiburg - Eintracht Frankfurt (Martin Pečar)

17.30 Mainz - Köln