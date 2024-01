Začenja se boj za polfinale

Na nemških zelenicah se bo danes začel boj za polfinale nemškega pokalnega tekmovanja. V četrtfinale so se uvrstile tri ekipe iz bundeslige, kar štiri drugoligaške ekipe in tudi tretjeligaš Saarbrücken. Iz tekmovanja so že pred tem izpadli številni favoriti, med drugim Bayern München, branilec naslova RB Leipzig in Borussia Dortmund. Glavni kandidat za naslov ostaja vodilna ekipa bundeslige Bayer Leverkusen, ki se bo na derbiju v boju za polfinalno vstopnico pomeril s Stuttgartom.