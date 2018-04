Nemška legenda v Domžalah, Slovenkam vse jasno

Kvalifikacijska tekma med Slovenijo in Nemčijo (ženske)

Na zelenici domžalskega Športnega parka, na kateri je NK Domžale v nedeljo premagal Triglav (3:0) in niz zaporednih uspehov v Prvi ligi Telekom Slovenije pred velikim derbijem v Stožicah povečal na 11 zmag, bo danes gostovala ena izmed najboljših ženskih reprezentanc na svetu.

Jarc: Osnova bo obramba

Borut Jarc je na prvem nastopu kot selektor izgubil proti Islandiji (0:2). Foto: Mario Horvat/Sportida Nemke v ženskem nogometu uživajo velik ugled. Proti Slovenkam, ki so v kvalifikacijah za SP 2018 na štirih tekmah osvojile tri točke (premagale so tekmice s Ferskih otokov, proti Nemkam, Čehinjam in Islandkam pa ostale praznih rok), so absolutne favoritinje. Ko so Nemke lani gostile Slovenke, so zmagale s 6:0.

"Vse nam je jasno, kdo bo danes v Domžalah na drugi strani. To je Nemčija, ki je osvajala evropske in svetovne naslove. Morda nam ne gre ravno na roke, da igramo v Domžalah, a le zato, ker je igrišče precej veliko. Na tako širokem terenu se je težko braniti, kar bo danes naša osnova, od tu pa bomo skušali presenetiti tekmice," pred atraktivnim dvobojem sporoča Borut Jarc, ki je na selektorskem stolčku nasledil Damirja Roba. Z varovankami se je v ponedeljek odpravil na krajši izlet na Bled, s katerim je želel v vrste naseliti sproščenost, ki bo na dvoboju z eno izmed najmočnejših evropskih predstavnic še kako potrebna.

Lestvica, kvalifikacijska skupina 5: Nemčija 5 tekem – 12 točk Islandija 4 – 10 Češka 5 – 7 Slovenija 4 – 3 Ferski otoki 4 – 0

Odločil finale EP 1980, v Riu popeljal Nemce do srebra

Horst Hrubesch se bo danes v Domžalah predstavil kot selektor ženske reprezentance. Foto: Reuters Nemke vodi legendarni nemški napadalec Horst Hrubesch, ki je na odgovornem položaju nasledil rojakinjo Steffi Jones. Hrubesch je pred 38 leti odločil finale evropskega prvenstva v Italiji, v katerem je tedanja ZRN premagala Belgijo z 2:1. Dosegel je dva gola.

Najlepša leta je podaril HSV, s katerim je leta 1983 postal evropski prvak. Bil je tudi najboljši strelec nemškega prvenstva (1981/82). Na svetovnem prvenstvu v Španiji (1982) je z Nemci osvojil drugo mesto. Z izbrano vrsto je sodeloval tudi kot trener. Leta 2016 je bil selektor olimpijske zasedbe, ki je v Riu v dramatičnem finalu izgubila proti Braziliji po loteriji kazenskih strelov. Pred tem je bil kar 16 let selektor mlade izbrane vrste, pri katerih je vodil številne poznejše zvezdnike svetovnega nogometa.

Dvoboj med Slovenkami in Nemkami se bo začel ob 16. uri.