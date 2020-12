Nemci kvalifikacije začenjajo na stadionu tretjeligaša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčijo čakata prvi domači tekmi v kvalifikacijah 25. in 31. marca z Islandijo in Severno Makedonijo, vmes pa bo na sporedu še gostovanje v Romuniji.

Za Duisburg oziroma dve tekmi na istem stadionu so se pri DFB odločili zaradi zmanjšanja možnosti okužb, podobno odločitev so sprejeli že letos v ligi narodov, ko sta po dve tekmi gostila Köln in Leipzig.

Letošnje preizkušnje v ligi narodov so potekale brez gledalcev, o tem, ali bodo marca v Duisburgu dovolili ogled tekem navijačem, pa bo DFB odločala pozneje.