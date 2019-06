Nekdanji zmaj obnorel deželo tisočerih jezer #video

Večina slovenskih nogometnih legionarjev v tem obdobju ali počiva po naporni sezoni ali pa se počasi pripravlja na novo. Nekaj pa je tudi takšnih, ki igrajo v prvenstvih, kjer zemljepisne okoliščine narekujejo drugačen potek tekmovalne sezone od večine preostalih. Tudi od tiste, ki jo poznamo v Sloveniji. Ena izmed držav, ki ne pozna poletnega počitka, je tudi Finska. Tam je ogromne časti deležen slovenski napadalec Filip Valenčič.

Inter prvi na lestvici, Valenčič naj strelec prvenstva

Valenčič je na Finskem igral že za tri prvoligaše. Foto: Twitter Nekdanji up Interblocka, ki mu pri Olimpiji v napadu ni nikoli steklo tako, kot bi si želel, je srečo poiskal v tujini. V Italiji (Monza) in Angliji (Notts County) je ni našel, na Finskem pa je zgodba povsem drugačna. Lani se je po nesporazumih pri HJK iz Helsinkov, ki se ga je na presenečenje finske javnosti kljub naslovu državnega prvaka hitro znebil, preselil na Norveško, kjer pa mu pri Stabaeku ni šlo vse po načrtih. Ni dobil veliko priložnosti za nastop, zato ga je klub poslal na posojo.

Izbral je Finsko, kjer je že blestel v dresu PS Kemija in HJK Helsinki, in se odločil, da bo pomagal trenerju, s katerim je že sodeloval v karieri. Za zdaj mu gre imenitno. Z devetimi zadetki je prvi strelec tekmovanja, že dvakrat zapored je bil razglašen za najboljšega igralca meseca, Inter pa je, resda z dvema odigranima tekmama več od najbližjega tekmeca, na vrhu lestvice.

Zadetka Filipa Valenčiča proti KPV (pri 2:45 in 3:44):

Finsko prvenstvo se je po reprezentančnem premoru, ki je poskrbelo za ogromno presenečenje in evforijo v deželi tisočerih jezer, saj so Finci doma z 2:0 prekrižali načrte favorizirani Bosni in Hercegovini, nadaljevalo konec tedna. Inter iz Turkuja je v nedeljo gostoval pri zadnjeuvrščenem KPV. Čeprav so gostitelji zadeli prvi, je bilo na koncu zanesljivih 3:1 za goste.

Osrednji junak srečanja je postal Valenčič, ki je zadel v polno v 64. in 66. minuti ter poskrbel za končni rezultat. Odigral je 89 minut, navijači pa so pozdravili novo zmago v uspešni sezoni. "Ta ekipa ima zmožnosti, da bi postala prvak," so besede nekdanjega zmaja, ki odmevajo na Finskem.

S trenerjem ne sodeluje prvič

Ko je branil barve HJK, se ni mogel pomeriti z nekdanjim klubom Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar Valenčič se v prvi finski ligi Veikkausliiga dokazuje kot posojen igralec Stabaeka in zbira nagrade. Dvakrat je bil izbran za igralca meseca, njegov trener Jose Riveiro pa je bil razglašen za trenerja meseca. Nagrade izbirajo prvoligaški igralci, ki vsak mesec glasujejo za najboljše v različnih kategorijah.

Španski trener ne sodeluje prvič z Valenčičem. Bil je že pomočnik njegovega trenerja v Helsinkih, ko je HJK lani v kvalifikacijah za ligo Europa izpadel proti Olimpiji. Takrat je slovenski napadalec izpustil dvoboja z nekdanjim klubom, saj ni bil v načrtih prvega trenerja. Riveiro je drugačnega mnenja, saj si je prizadeval, da bi Valenčič ob začetku sezone okrepil njegovo zasedbo. Imel je nos za pravo okrepitev, saj je Ljubljančan zaznamoval prvi del sezone z zadetki in priznanji za igralca meseca.

Inter bo nadaljeval prvenstvo prihodnji torek, ko bo gostil Vaaso. Ravno klub, ki je leta 2017 v uvodnem krogu kvalifikacij za evropsko ligo izločil Bišćanovo Olimpijo.