Nekdanji nogometaš Reala podlegel poškodbam

Nekdanji kapetan kolumbijske nogometne reprezentance Freddy Rincon, ki je bil po nedavni prometni nesreči in operaciji v kritičnem stanju, je danes podlegel poškodbam. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so zdravniki danes potrdili njegovo smrt.

Rincona, ki je v Evropi igral za Napoli in Real Madrid, so pred dvema dnevoma po nesreči na jugu Calija, v kateri je bilo poškodovanih več oseb, zaradi hudih poškodb glave operirali in premestili na oddelek za intenzivno nego v bolnišnici Imbanaco v kolumbijski metropoli Cali. Poškodbe so bile zanj prehude.

Petinpetdesetletni Rincon je skupaj s Carlosom Valderramo in Faustinom Asprillajo sodil v generacijo izjemnih kolumbijskih igralcev. Trikrat je igral tudi na mundialu - leta 1990, 1994 in 1998.

Zaslovel je z golom na svetovnem prvenstvu leta 1990 v Italiji. V podaljšku tekme skupinskega dela proti Nemčiji je Rincon zadel žogo med nogami vratarja elfa Boda Illgnerja za 1:1. Njegov gol je popeljal Kolumbijo do napredovanja, sicer pa je za Kolumbijo zbral 84 nastopov.

V klubskem nogometu je Rincon med drugim igral za domačo Americo, brazilska Palmeiras in Corinthians, V Evropi pa za Napoli in Real Madrid.