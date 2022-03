Nekdanji menedžer Dallas Mavericks Nelson toži bivši klub

V tožbi je navedeno tudi, da naj bi mu Cuban ponudil 53 milijonov dolarjev, da bi Nelson umaknil svojo obtožbo o spolnem nadlegovanju in se zavezal k molčečnosti.

Cuban je za ESPN dejal, da so vsi očitki na njegov račun in račun kluba izmišljotine in laži. "Izvedli smo več preiskav in edina oseba, ki ne odgovarja zahtevam kluba, je bil gospod Nelson," je dejal Cuban.

V klubu dodajajo, da so v svoje preiskavo očitkov vključili zunanje preiskovalce in odvetnike, ki so očitke prav tako označili za izmišljene. O dogodku in preiskavi so bili obveščeni tudi v vodstvu severnoameriške košarkarske lige NBA.