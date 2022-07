Nekdanji ameriški nogometašici 30 dni zaporne kazni in leto dni pogojno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hope Solo so 31. marca našli brez zavesti v avtomobilu na parkirišču nakupovalnega centra v Winston-Salemu.

Hope Solo so 31. marca našli brez zavesti v avtomobilu na parkirišču nakupovalnega centra v Winston-Salemu. Foto: Guliverimage

Nekdanja vratarka ameriške nogometne reprezentance Hope Solo, svetovna in trikratna olimpijska prvakinja, je bila obsojena na 30 dni zaporne kazni ter leto dni pogojno, potem ko je priznala, da je vozila pod vplivom alkohola. Ob tem mora plačati še kazen 2500 dolarjev ter 600 dolarjev za stroške laboratorija.

Nekdanjo ameriško nogometno reprezentantko Hope Solo so 31. marca našli brez zavesti v avtomobilu na parkirišču nakupovalnega centra v Winston-Salemu v Severni Karolini. Pri tem je bil motor avtomobila delujoč, na zadnjih sedežih pa sta bila njena otroka.

Štiridesetletnico so zaradi poskusa vožnje kljub nesposobnosti za vožnjo ter upiranja policistu začasno aretirali, a so jo pozneje izpustili na prostost.

Glede na poročilo o aretaciji je ameriško nogometašico opazil nek mimoidoči, kako je več kot eno uro pri delujočem motorju nezavestna sedela za volanom.

Policist, ki se je odzval na klic, je pri njej opazil vonj po alkoholu. Nekdanja svetovna in trikratna olimpijska prvakinja je zavrnila alkotest, po katerem so ji odvzeli vzorec krvi.

Z izbrano vrsto ZDA je osvojila tri zlate olimpijske medalje. Foto: Getty Images

Nato je na zaslišanju dejanje priznala. Tridesetdnevno zaporno kazen je odslužila že aprila med bivanjem v bolnišničnem rehabilitacijskem domu. Poleg tega mora prejeti oceno zasvojenosti z drogami in opraviti morebitno priporočeno zdravljenje. Sprva je bila obtožena tudi zlorabe otrok in upiranja aretaciji, a so te obtožbe proti njej pozneje zavrgli.

"Naredila sem veliko napako. Morda najhujšo v svojem življenju. Podcenila sem, kako uničujoč je alkohol postal zame. Dobra stran te velike napake je, da sem se hitro naučila težko lekcijo," je nekdanja nogometašica zapisala na Twitterju.