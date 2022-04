Nekdanja vratarka aretirana zaradi vožnje pod vplivom alkohola

Kot poroča ameriška tiskovna agencija AP, ki se sklicuje na policijsko poročilo, so Solovo našli brez zavesti v svojem avtomobilu na parkirišču nakupovalnega centra v Winston-Salemu v Severni Karolini. Pri tem je bil motor avtomobila delujoč, na zadnjih sedežih pa sta bila njena dva otroka.

Po informacijah so 40-letnico zaradi poskusa vožnje kljub nesposobnosti za vožnjo ter upiranja policistu začasno aretirali, a so jo pozneje izpustili na prostost. Za dejanja naj bi 28. junija odgovarjala pred sodiščem.

Glede na poročilo o aretaciji je Solovo opazil nek mimoidoči, kako je več kot eno uro pri delujočem motorju nezavestna sedela za volanom. Policist, ki se je odzval na klic, je pri njej opazil vonj po alkoholu.

Nekdanja svetovna in trikratna olimpijska prvakinja naj bi naknadno zavrnila alkotest, po katerem so ji odvzeli vzorec krvi.

Solova se je prek odvetnika Richa Nicholsa že odzvala z izjavo za javnost. Dejala je, da bo vse razjasnila na sodišču. "Po nasvetu svetovalca Hope ne more govoriti o tej situaciji, želi pa, da vsi vedo, da so njeni otroci njeno življenje. Da so jo iz zapora takoj izpustili in je zdaj doma z družino. Veseli se svoje priložnosti, da bo zagovarjala te obtožbe," so še zapisali.

