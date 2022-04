Bundesliga v dveh letih z več kot milijardo izgube od prodaje

Ta konec tedna se bodo prvič v času covida-19 na nemške stadione znova zgrnile množice navijačev - na veliko olajšanje klubov bundeslige, ker je koronska pandemija klube 1. in 2. bundeslige stala več kot milijardo evrov prodaje.

Nemška nogometna liga je danes v svojem gospodarskem poročilu za leto 2022 navedla to številko za sezoni 2019/20 in 2020/21. Kot so zapisali v izjavi za javnost, naj 36 profesionalnih klubov pričakuje tudi nadaljnje negativne številke v tekoči sezoni 2021/22.

"Doživljamo prelomnico brez primere. Zdi se, da je obdobja skorajda samoumevne rasti konec," je dejala nova šefica DFL Donata Hopfen. "Brez dvoma bo to imelo velik vpliv na naš razvoj v naslednjih nekaj letih."

Ker se je morala večina tekem na stadionih odvijati brez navijačev, so samo igralni prihodki 1. in 2. bundeslige, ki izhajajo predvsem iz prihodkov od vstopnic, v primerjavi z zadnjo predpandemsko sezono upadli za okoli 95 odstotkov. V sezoni 2018/19 so bili 650 milijonov evrov, v pretekli pa le 35,5 milijona evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Skupni prihodki klubov so v sezoni 2020/21 padli na 4,05 milijarde evrov.

Bo tudi vojna v Ukrajini vplivala na profesionalni nogomet

Že zdaj je jasno, da bodo prihodki od koriščenja nemškojezičnih medijskih pravic in prihodki od mednarodnega trženja nižji od preteklih let. Kakšne gospodarske posledice bo imela vojna v Ukrajini za profesionalni nogomet, za zdaj ni mogoče predvideti, še piše dpa.

"Pomembno je najti nove načine, kako narediti nemški profesionalni nogomet ekonomsko odporen na prihodnost - ob naših tradicijah in vrednotah. Teh vprašanj se bomo lotili skupaj z vsemi klubi," je dejala 46-letna naslednica Christiana Seiferta pri krovni organizaciji.

Da je kriza prizadela tudi zdrave klube, kot je Eintracht Frankfurt, je danes dejal tudi tiskovni predstavnik uprave Axel Hellmann. "Pred koronsko pandemijo smo pokali od gospodarske moči. Zdaj bomo poročali o izgubi poslovanja v višini več kot 70 milijonov evrov v treh sezonah," je Hellmann povedal za Frankfurter Allgemeine Zeitung.

V primeru pokalnega zmagovalca Borussije Dortmund, ki je v soboto prodal vseh 81.365 vstopnic za dvoboj proti RB Leipzigu Slovenca Kevina Kampla, je generalni direktor Hans-Joachim Watzke finančne izgube med pandemijo za Funke Mediengruppe opisal takole: "Mi smo že izgubili toliko milijonov, skupno več kot 120."

Pri DFL so poudarili, da so tekme brez navijačev vplivale tudi na tiste, ki so neposredno in posredno vpleteni v obe najvišjeligaški nemški nogometni tekmovanji. Najbolj prizadeti so posredno zaposleni na področju varnosti in gostinstva, ki delajo na stadionih: njihova razporeditev se je zmanjšala za okoli 80 odstotkov.