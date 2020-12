Pele, Maradona, Messi in oba Ronalda skupaj? Tudi to je možno ...

Zaradi vseh zapletov, ki jih je nogometnemu svetu prizadejala pandemija koronavirusa, so se pri francoski nogometni reviji France Football odločili, da letos ne bodo podelili zlate žoge. Domislili so se drugačne ideje in 14o novinarjev z vsega sveta pozvali, da skupaj izberejo najboljšo enajsterico vseh časov. V njej so se zbrali največji velemojstri nogometne igre, predstavniki novejšega kot starejšega nogometa, med njimi je tudi pokojni argentinski nogometni genij Diego Armando Maradona.

Zlata žoga, eno največjih priznanj, kar si jih lahko zamisli nogometni svet, letos ne bo podeljena. Priznanje, ki je v zadnjem desetletju največkrat pristalo v rokah Lionela Messija in Cristiana Ronalda, leta 2018 pa je njuno vladavino prekinil Hrvat Luka Modrić, se bo naslednjič podelilo najboljšemu leta 2021.

Ballon d'Or Dream Team : voici le onze de légende des internautes https://t.co/1bZx6oFbU2 — France Football (@francefootball) December 15, 2020

Pri francoski nogometni reviji France Football, pod okriljem katere poteka prestižen izbor najboljšega, pa vseeno niso stali križem rok. Novinarje so pozvali, naj prispevajo glasove za najboljšo enajsterico vseh časov. Sodelovalo je 140 novinarjev, v izbrani postavi pa so se znašli številni nogometni velikani.

Črni pajek na vratih

Franz Beckenbauer je prejel zlato žogo kar dvakrat. Foto: Getty Images Mesto med vratnicama je dobil Rus Lev Jašin, sovjetski ''črni pajek'', edini čuvaj mreže v zgodovini nogometa, ki je prejel zlato žogo (1963). Poveljnik obrambe v idealni enajsterici vseh časov je nemški ''cesar'' Franz ''Kaiser'' Beckenbauer, edini branilec, ki je zlato žogo prejel dvakrat. V zadnji vrsti mu družbo delata Italijan Paolo Maldini, ki je ostal vso kariero zvest dresu Milana, in njegov nekdanji soigralec pri rdeče-črnih Brazilec Cafu.

V zvezni vrsti sodelujejo Španec Xavi Hernandez, pionir ''tiki-take'', ki je pred leti proslavila Barcelono in obnorela svet, Nemec Lothar Mätthaus, ki je bil najboljši na svetu pred tremi desetletji, Brazilec Pele, za mnoge najboljši nogometaš vseh časov, ki je Selecao popeljal do treh naslovov svetovnega prvaka in njegov ''večni rival'' pri tem izboru, žal že pokojni Diego Armando Maradona, ki s svojo znamenito številko 10 pooseblja nogometno božanstvo tako Napolija kot tudi Argentine.

Pokojni Diego Armando Maradona spada med največje nogometne velikane vseh časov. Foto: Guliverimage

V napadu so največ glasov prejeli trije velemojstri, ki so skupaj osvojili kar 14 zlatih žog. To sta pričakovano Portugalec Cristiano Ronaldo in Argentinec Lionel Messi, ki še vedno blestita na zelenicah, čeprav sta že krepko zakorakala v četrto desetletje, pridružil pa se jima je še Brazilec Ronaldo, za mnoge tisti ''pravi'' Ronaldo (Ronaldo Luis Nazario de Lima), ki ni imel sreče z zdravjem, saj bi lahko nogometu podaril še bistveno več. V sanjski enajsterici bi tako bilo šest Evropejcev in pet Južnoameričanov.

Sanjski enajsterici bi s klopi poveljeval Škot Alex Ferguson, legendarni strateg Manchester Uniteda.

Najboljša enajsterica vseh časov:



Lev Jašin (Rusija), Paolo Maldini (Italija), Franz Beckenbauer (Nemčija), Cafu (Brazilija), Lothar Matthäus (Nemčija), Xavi Hernandez (Španija), Pele (Brazilija), Ronaldo (Brazilija), Diego Armando Maradona (Argentina), Lionel Messi (Argentina) in Cristiano Ronaldo (Portugalska).

Od Buffona do Besta

Zaradi zahtevnega izbora in zajetnega števila nogometnih asov, ki so trkali na vrata najboljše enajsterice, sta zelo zanimivi tudi druga in tretja enajsterica. Drugo tako sestavljajo Gianluigi Buffon, Franco Baresi (oba Italija), Roberto Carlos, Alberto Carlos (oba Brazilija), Alfredo di Stefano (Argentina/Španija), Frank Rijkaard (Nizozemska), Andrea Pirlo (Italija), Zinedine Zidane (Francija), Ronaldinho, Garrincha (oba Brazilija) in Johan Cruyff (Nizozemska).

The second team squad elected by our jury ! Which one do you prefer ?#BOdreamteam pic.twitter.com/UU4Ea5797T — France Football (@francefootball) December 14, 2020

V tretji enajsterici so Manuel Neuer (Nemčija), Sergio Ramos (Španija), Philipp Lahm, Paul Breitner (oba Nemčija), Andres Iniesta (Španija), Didi (Brazilija), Michel Platini, Thierry Henry (oba Francija), Johan Neeskens, Marco van Basten (oba Nizozemska) in George Best (Severna Irska).