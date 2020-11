Kevin Kampl pravi, da bi še naprej rad igral za Slovenijo, za katero ne igra že dve leti. Foto: Vid Ponikvar

Novembra 2018 je Kevin Kampl, eden od mednarodno najbolj uveljavljenih slovenskih nogometašev zadnjega desetletja, tiho, prek Nogometne zveze Slovenije sporočil, da se skupaj s takrat odslovljenim selektorjem Tomažem Kavčičem poslavlja od reprezentance.

Potem je Milivoje Novaković, ki se je priključil strokovnemu štabu novega, zdajšnjega selektorja Matjaža Keka, v intervjuju za Sportal marca lani napovedal, da bo skupaj s selektorjem Kekom naredil vse, da se Kampl vrne v reprezentanco. Na letošnjem zaključnem turnirju lige prvakov v Lizboni, kjer je Kampl z Leipzigom prišel do polfinala, naj bi bili narejeni prvi koraki za to, a so tako selektor kot NZS o Kamplovi reprezentančni prihodnosti ostali skrivnostni in stvar pustili viseti v zraku.

Oktobrski intervju za Bild: Preprosto ni šlo več naprej

Prejšnji mesec, ob njegovem 30. rojstnem dnevu, so pri nemškem Bildu s Kamplom opravili večji intervju, v katerem je, vsaj zdelo se je tako, dokončno zaprl reprezentančna vrata.

Kampl je za RB Leipzig v tej sezoni zbral 11 nastopov, osemkrat je bil v začetni enajsterici. Foto: Guliver/Getty Images

"Vedno sem rad igral za Slovenijo. V zadnjih osmih letih sem igral na treh ravneh. Preprosto ni šlo več naprej. Telo mi je dalo jasno vedeti, da moram biti pošten do sebe. Zdaj lahko reprezentančne premore izkoristim za regeneracijo," je takrat povedal vezist, ki se lahko pohvali s skoraj 150 nastopi v najboljši nemški ligi, tako z Leipzigom kot Borussio Dortmundom in Bayerjem Leverkusnom pa je igral tudi v ligi prvakov.

Pogovor za 24UR: Če bi nekoč šlo, bi rad še igral za Slovenijo

Zdaj je zmešnjava, povezana z njegovo reprezentančno prihodnostjo, očitno dobila novo poglavje. V Nemčiji rojeni zvezdnik nemškega nogometa, čigar starši so slovenski izseljenci, je namreč v pogovoru za oddajo 24UR povedal, da si za reprezentanco še želi igrati.

"Če bo nekoč šlo, bi še enkrat rad igral za Slovenijo. Trenutno s takšnim številom tekem za klub pač ni šlo. Takšno odločitev sem moral sprejeti zase in sem se pač tako odločil," je povedal Kampl.

Se bo po Josipu Iličiću, ki ga ni bilo eno leto, v reprezentanco vrnil še Kampl, ki ga pogrešamo dve leti? Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Malo sem bil – ne bi rekel jezen, ampak – žalosten, ker je veliko ljudi izrazilo mnenje, da jaz ne bi želel več igrati za reprezentanco ali da bi imel težave s kom v reprezentanci. Nikoli ni bilo tako, vedno sem se dobro počutil v reprezentanci s preostalimi fanti," je še dodal Kampl, ki je v reprezentanci veliko prahu dvignil tudi z odmevnim sporom z nekdanjim selektorjem Srečkom Katancem.

Kampl je v reprezentanci pod vodstvom Slaviše Stojanovića debitiral oktobra 2012. Nazadnje je za Slovenijo igral septembra 2018 ob prvem Kavčičevem nastopu v ligi narodov. Potem se je poškodoval. Za člansko reprezentanco je odigral 28 tekem in zabil dva gola.

Že pred tem je Slovenijo predstavljal v mlajših selekcijah, a takrat z veliko manj težavami. Za reprezentanco do 21 let je tako odigral skoraj toliko tekem kot za člansko izbrano vrsto (20 tekem in en gol).

Selektorju Keku, ki mu igra škripa predvsem na sredini igrišča, bi prišel še kako prav.