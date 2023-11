Na pripravah za EP prvič zbrana tudi amaterska nogometna reprezentanca Slovenije

Gre za obuditev ideje izpred štirih, petih desetletij, ko so imele številne države svoje amaterske reprezentance, katerih glavni namen je bila promocija nogometašev, ki so iskali profesionalnega delodajalca, tovrstna reprezentanca pa je bila odlična izhodiščna točka. Glavni organizator je Armin Somrak iz avstrijske Koroške, ki je projekt razširil na sodelovanje treh dežel in vanj ob Sloveniji vključil še sosednjo Furlanijo - Julijsko krajino.

V reprezentancah bodo nastopali izključno nogometaši brez profesionalnih pogodb, za prvi nastop bodo slovenske barve branili igralci iz drugo- in tretjeligaških klubov Lesce, Škofja Loka, Brinje, Primorje, Dekani, Izola, Krka, Brinje Grosuplje, Krško, Rudar Velenje, Dravinja, Fužinar, Korotan, Kety Bistrica in Rače, vpoklicana pa sta tudi Anej Kmetič ter Al Mahić, ki igrata v Celovcu in Pliberku na avstrijskem Koroškem. Kot trenerji ekipo vodijo Igor Nenezić, Aleš Dolinar in Bogdan Črnko, vodja je Adnan Alagić.

Nekdanji vratar Igor Nenezić (levo) je pred 13 leti pomagal Kopru do naslova državnega prvaka. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Nedeljska tekma v Celovcu je predvidoma le uvod v naslednji dve leti. Že junija prihodnje leto naj bi se projektu na pripravljalnem turnirju (Amateure Eurofed Cup 2024) pridružile reprezentance Italije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Švice in Lihtenštajna. Leta 2025 je v vseh treh omenjenih deželah predvideno evropsko prvenstvo s kar 32 ekipami.

Veliko podporo ima projekt za zdaj na avstrijskem Koroškem, kjer športni delavci političnega vrha deželne vlade ocenjujejo, da gre za obujanje pomembne tradicije ter obenem za pomembno promocijo športa in tudi za nagrado ter priznanje za vse športne funkcionarje, ki se trudijo v svojih klubih v amaterskih ligah.