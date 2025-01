Pišek prihaja na enoletno posojo iz Celja. "Čeprav Pišek šteje šele 22 let, ima za seboj že lepo število tekem v članskem nogometu. V dresu Domžal, Celja in Doba je namreč zbral 119 tekem, ob tem pa dosegel 23 zadetkov in prispeval 12 asistenc. Jošt je ob tem tudi standardni član slovenske nogometne reprezentance do 21. leta starosti," so zapisali pri Muri.

"Zelo sem vesel, da sem tukaj. V Fazaneriji sem vedno rad igral, predvsem zaradi navijačev in dobrega vzdušja na stadionu, pa čeprav sem bil takrat na nasprotni strani. Res se že veselim vseh tekem, še posebej na domačem terenu in verjamem, da lahko osvojimo čim več točk. Obljubim lahko, da bom od sebe vedno dal svoj maksimum," je povedal Pišek.

Mura je doživela kar precej sprememb v zadnjem obdobju, poslovila sta se ameriški poslovnež George Junčaj in generalni direktor Agron Šalja, od igralcev pa so odšli Franko Kolić, Steven Junčaj, Hunter Olson, Colin Stripling, Matic Maruško, Timotej Brkić, Mato Miloš, Tilen Ščernjavič, Anel Zulić, Mark Strajnar in Vasileios Zogkos.

Po poročanju Planeta Nogomet bo pogodbo z Muro podpisal še en znanec slovenskih zelenic Luka Kerin, ki je jeseni igral v drugi ligi za Jadran, pred tem pa igral tudi za Celje in Bravo.

Preberite še: