Mourinho, ki je na Apeninskem polotoku deloval že med letoma 2008 in 2010 pri milanskem Interju (z njim je osvojil tudi ligo prvakov), bo klub prevzel z začetkom sezone 2021/22, zdajšnji strateg Paulo Fonseca pa bo klub zapustil po koncu te sezone.

"Klub z zadovoljstvom sporoča, da se je dogovoril z Josejem Mourinhom za mesto trenerja s sezono 2021/22," so pri rimskem kolektivu zapisali v sporočilu za javnost.

The club are delighted to announce an agreement has been reached with Jose Mourinho for him to become our new head coach ahead of the 2021-22 season.

