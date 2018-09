Mladi slovenski nogometaši s točko iz Kazahstana

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na svoji sedmi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo 2019 v Astani igrala neodločeno 0:0 s Kazahstanom. Ista tekmeca se bosta pomerila še v torek na Ptuju.

Izbranci Primoža Glihe so na gostovanju v Astani na umetni travi prišli do točke, s katero so na drugem mestu skupine zadržali prednost pred današnjim tekmecem, ki pa ima še tekmo več.

Gostitelji so imeli skozi celo tekmo več žogo v posesti (približno dve tretjini), a so bili Slovenci nekoliko odločnejši pri zaključevanju akcij, saj so štirikrat merili v okvir vrat, šestkrat pa mimo. Na drugi strani so domači trikrat merili v okvir in dvakrat mimo. Niti eden od poskusov pa ni bil dovolj dober, da bi spremenil začetni izid.

Ob torkovi tekmi s Kazahstanom Slovence nato oktobra čakata še tekma z Bolgarijo doma in s Francijo v gosteh.

Na EP bodo napredovali zmagovalci devetih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za zadnji dve mesti.

Slovenija je po sedmih tekmah na drugem mestu z desetimi točkami zaostanka za Francijo (21), Kazahstan je s tekmo več tretji, Bolgarija je s tekmo manj četrta z osmimi točkami, pri repu pa sta s po štirimi točkami Luksemburg in Črna gora.

Arena Astana, sodniki: Steen, Engan in Knutsen (vsi Norveška).



Strelci: /.



Kazahstan: Trofimec, Tursinbaj, Orinbasar, Abilgazi, Sokolenko, Percuh, Fedin, Najarjan (od 90. Hodjamov), Antipov (od 88. Uhanov), Omirtajev (od 63. Soltanov), Orazov.



Slovenija: Sorčan, Lipušček, Pišek, Brekalo, Gliha, Stankovič, Bijol, Kuhar, Repas (od 59. Vrbanec), Vokič (od 76. Ožbolt), Mlakar.



Rumeni kartoni: Orinbasar, Percuh, Orazov; Bijol.



Rdeči karton: /.