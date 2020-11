Mladi norveški nogometaš še naprej navdušuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav mu do rekordnih številk največjih zvezdnikov Lionela Messija in Cristiana Ronalda v ligi prvakov manjka še precej golov, pa mladi norveški nogometni zvezdnik Erling Braut Haaland že pridno postavlja temelje za prihodnje dosežke. Sinoči je enega od rekordov v elitnem tekmovanju že izboljšal.

Haaland je na tekmi Borussia Dortmund - Brugge (3:0) za porursko ekipo prispeval dva gola, ki sta njegov letošnji seštevek zadetkov pomaknila na šest, s tem pa je spet sam na vrhu lestvice strelcev v najmočnejšem klubskem tekmovanju v sezoni 2020/21.

Njegov prvi zadetek na tej tekmi v 18. minuti pa je bil zanj skupno že 15. v ligi prvakov. Za to mejo pa je potreboval daleč najmanj tekem med vsemi nogometaši, le 12. Pred njim sta bila rekorderja Ruud van Nistelrooy in Roberto Soldado, ki sta do 15. zadetka prišla na 19 tekmah lige prvakov.

"Erling je fantastičen igralec. Trdo dela na igrišču in zunaj igrišča, zato si zasluži vse, kar se mu dogaja. Vesel sem, da lahko igram z njim, ker so moje podaje pri njem lahko tako učinkovite," je soigralcu polaskal Jadon Sancho, podajalec pri prvem golu proti Belgijcem.