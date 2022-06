Mbappe pozabljen, Real v svoje vrste že snubi tega zvezdnika

Številni španski mediji navajajo, da naj bi se namigovanja o prihodnosti Norveškega čudežnega dečka že začela, saj so pri meščanih v njegovo pogodbo umestili tudi odkupno klavzulo. Najbolj resno so se za Haalanda zagreli prav pri madridskem Realu, četudi ta še niti ni debitiral v dresu Citiyja. Klub naj bi v njem videl odlično dolgoročno zamenjavo za Karima Benzemaja.



🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Real Madrid will look to sign Erling Haaland from Manchester City in 2024, when his €150m release clause is active. And when Karim Benzema's new contract will run out.



(Source: @diarioas)