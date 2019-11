Bolnišnica pri Interju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski nogometni prvoligaš Inter Milano v tej sezoni nima sreče. Potem ko so na seznamu poškodovanih že štirje nogometaši, se jim je zdaj pridružil še Matteo Politano, ki se je poškodoval na torkovi tekmi lige prvakov. Iz kluba, pri katerem kapetanski trak nosi Slovenec Samir Handanović, so sporočili, da bo Politano okreval nekaj tednov.

Politano si je na torkovi tekmi, ki jo je Inter proti Borussii Dortmund po vodstvu z 2:0 na koncu izgubil z 2:3, zvil levi gleženj.

Na Interjevem seznamu poškodovanih nogometašev so sicer že Alexis Sanchez, ki je prestal operacijo gležnja in naj bi se vrnil v treh mesecih, Kwadwo Asamoah, Roberto Gagliardini in Danilo D'Ambrosio.

