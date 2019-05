Mastercard obuja nogometno družinsko tradicijo

Oglasno sporočilo



Športna spodbuda #ŽogaZbližuje, ki je nastala v sodelovanju družbe Mastercard in NK Maribor, stremi k pozitivnemu športnemu navijanju in medsebojno povezuje vse generacije. Neprecenljivi trenutki so doma tudi na prvem družini prijaznem stadionu Ljudski vrt, ki skupaj z družbo Mastercard vabi na družinski sektor. V okviru iniciative #ŽogaZbližuje bo imel prvič v zgodovini tudi slovenski otrok edinstveno priložnost, da na finalni tekmi UEFA Lige pospremi nogometnega igralca na zelenico madridskega stadiona. V času nogometnih tekem bodo obiskovalcem družinskega sektorja na voljo posebne ugodnosti in presenečenja, ki bodo popestrila družinska nogometna doživetja ter omogočila sproščeno uživanje v tekmah na stadionu.

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek dobro ve, kakšni so občutki na tekmi, če z navijaških tribun ni čutiti spodbude in zavzetosti. Neprimernega vedenja ne odobrava ne le na stadionih, ampak na nobeni ravni. Prepričan je, da bi lahko večkrat izpostavili in pokazali pozitivno navijaško vzdušje, saj s tem izkazujemo željo po boljšem vzdušju na stadionu. Po njegovem mnenju je za večji obisk družin na nogometnih stadionih treba vzpostaviti odprto, korektno in obojestransko komunikacijo med klubom in navijači, saj je to eden izmed načinov osveščanja ljudi in širjenja pozitivnih navijaških vrednot. Kek podpira idejo o spodbujanju obiska družinskih tribun in upa, da bo ideja zaživela tako, kot bi si vsi želeli. Po njegovem mnenju ogled tekme z družinskimi člani namreč lahko utrjuje družinske vezi in spodbuja medgeneracijsko povezovanje, kar ni nekaj najlepšega le v nogometu, ampak pri vseh športih. Prijateljstvo in druženje med tekmo zagotovo obogatita šport.

Povzetek: Matjaž Kek podpira športno iniciativo #ŽogaZbližuje in spodbuja pozitivno navijaško vzdušje.

Naročnik oglasnega sporočila je Mastercard.