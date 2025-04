Mariboru zaradi navijačev in kartonov 1500 evrov kazni

Namestnik disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije (NZS) Matej Brajnik je po tekmah 30. kroga Prve lige Telemach največjo denarno kazen izrekel Mariboru. Ta bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega žaljivega skandiranja in prižiganja bakel nakazati 1200 evrov ter še 300 evrov dodatka.

Dodatek so vijoličasti prejeli zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe, prejeli so štiri rumene kartone in opomin uradni osebi.

Lendava je skupaj dobila 550 evrov kazni zaradi neprimernega dogajanja na tribunah in tudi na igrišču, kjer so igralci prejeli štiri rumene in rdeč karton.

Podobni razlogi so bili tudi pri skupni kazni 500 evrov za Primorje, igralci so dobili po dva rumena in rdeča kartona, opomin pa je prejela še uradna oseba kluba. Olimpija iz Ljubljane je zaradi neprimernega vedenja navijačev dobila 450 evrov kazni, petdeset evrov manj pa Radomlje. Koper je dobil 250 evrov kazni zaradi prižiganja bakel navijačev.

