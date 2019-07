Marchisio prekinil pogodbo z Zenitom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nogometaš Juventusa in italijanske reprezentance Claudio Marchisio je po eni sezoni zapustil Zenit iz Sankt Peterburga. Triintridesetletnik in vodstvo Zenita sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe, ki jo je imel Marchisio sklenjeno do leta 2020.