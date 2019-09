Maradona s porazom začel delo pri Gimnasii

"Ni mi všeč igra Racinga, a je učinkovita," je po tekmi dejal Maradona, ki v Argentini velja za pravo nogometno božanstvo.

Maradona je trenersko mesto v La Plati, 60 kilometrov južno od Buenos Airesa, prevzel prejšnji teden. V klubu upajo, da bo prav on rešitelj, ki bo zagotovil obstanek v eliti. Z navdušenjem so to sprejeli tudi navijači, saj so tisoči po ulicah slavili, ko je klub potrdil novico, da bo Maradona trener njihove ekipe.

Pričakovanja so velika tudi zaradi zadnjih trenerskih uspehov Maradone, ki je nazadnje pred izpadom rešil mehiškega drugoligaša Dorados de Sinaloa in klub nato celo popeljal v kvalifikacije za prvo ligo.