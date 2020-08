Maguire obsojen na pogojno zaporno kazen, v reprezentanci ga ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Harry Maguire je zaradi domnevnega incidenta v nočnem lokalu ostal brez reprezentančnega nastopa na tekmi lige narodov proti Islandiji in Danski. Foto: Reuters

Angleški nogometni reprezentant Harry Maguire je zaradi četrtkovega incidenta s policijo na grškem otoku Mikonos prejel pogojno zaporno kazen 21 mesecev in deset dni, zato ga je angleški selektor Gareth Southgate kljub drugačnim napovedim črtal z reprezentančnega seznama igralcev za tekmi lige narodov proti Islandiji in Danski.

Sedemindvajsetletnega branilca, kapetana Manchester Uniteda, so skupaj z bratom obtožili povzročitve telesne poškodbe, napada na policista, upiranja aretaciji in poskusa podkupovanja uradne osebe. Čeprav je trdil, da je nedolžen, so ga spoznali za krivega, a dobil je le pogojno kazen.

"Ostajam prepričan v svojo nedolžnost, kar nameravam dokazati. Počutim se kot žrtev, žrtve so tudi moji prijatelji in družina. Želim oprati svoje ime, vsekakor se bomo s pravniki na odločitev grškega sodišča pritožili," je dejal Maguire, ki pa bo kljub vztrajanju, da ni storil ničesar neprimernega, ostal brez reprezentančnih nastopov.

"Po pogovoru z Manchester Unitedom in igralcem sem odločitev sprejel v interesu vseh ob upoštevanju dejstva, da bi lahko te reči vplivale na naše priprave," je prek spletne strani angleške zveze sporočil angleški selektor Southgate.

Maguire naj bi bil med počitnicami na otoku Mikonos udeležen v spor oziroma pretep več ljudi v nočnem klubu.