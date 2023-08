Liverpool po košarici našel novo okrepitev

Pri Liverpoolu niso sporočili podrobnosti prestopa, angleški mediji pa ga ocenjujejo na 22 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vesel sem, da sem se pridružil tako velikemu klubu, kot je Liverpool. Počutim se odlično, izpolnile so se mi sanje, saj sem si vedno želel nastopali v premier ligi za močan klub," je za spletno stran Liverpoola dejal Japonec.

Liverpool je v prestopnem roku iskal zamenjavo za vezista Jordana Hendersona in Fabinha, ki sta se poleti preselila v Savdsko Arabijo. Poskusa, da bi v klub pripeljali Moisesa Caiceda iz Brightona in Romea Lavio iz Southamptona, pa sta bila neuspešna, saj je oba z bogatejšo ponudbo prepričal londonski Chelsea.

Slednji je danes tudi uradno potrdil prihod Lavie, ki je bil v četrtek že na zdravniškem pregledu. Finančnih podrobnosti tudi Londončani niso razkrili, a so tamkajšnji mediji navajali, da bo prestop vreden približno 62 milijonov evrov.

Blues! Thank you for the amazing welcome! It’s an honour to join your incredible club. I’m one of you now and can’t wait to get started. Time to get to work. See you soon 💙 pic.twitter.com/bnVCWUGW7f