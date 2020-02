Liverpool kljub rekordnim okrepitvam na zeleni veji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tem obdobju so prišli Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho in Xherdan Shaqiri. "Ta krepitev podpore finančne trajnosti kluba nam omogoča pomembne vložke v igralske okrepitve in infrastrukturo," je dejal glavni operativec Liverpoola Andy Hughes.

"To, da smo bili sposobni vložiti več kot 260 milijonov evrov v igralce v tem finančnem obdobju, je rezultat uspešne poslovne strategije, posebej bi pri tem izpostavil znatno povišanje komercialnih prihodkov," je pojasnil Hughes in dodal, da strošek nogometa sicer še naprej raste pri prestopih, a ključno je, da imajo stabilen finančni položaj, ki jim omogoča živeti v okviru zmožnosti in trajnostno voditi klub.

Kot poroča spletna stran rdečih, je promet v primerjavi s prejšnjim finančnim obdobjem zrasel za 17,14 odstotka oziroma 93 milijonov evrov na skupno 634 milijonov evrov.

Liverpool je v prejšnji sezoni osvojil ligo prvakov, v domačem prvenstvu pa je končal za prvakom Manchester Cityjem. Trenutno pa v domači ligi vodijo za 22 točk pred Cityjem in so na pragu svojega prvega državnega naslova po letu 1990.

