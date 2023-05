Liverpool do konca sezone brez Thiaga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi poškodbe kolka je bil odsoten dva meseca, na zelenice pa se je vrnil sredi aprila.

V vseh tekmovanjih je Španec to sezono zbral 28 nastopov, od tega 18 v angleškem prvenstvu. Med podajalce se je vpisal enkrat, in sicer v pokalu FA. Od prihoda k Liverpoolu iz vrst Bayerna iz Münchna je za rdeče odigral 97 tekem. Za špansko izbrano vrsto pa je zbral 46 nastopov.

Liverpool se to sezono bori za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja. Trenutno pet krogov pred koncem drži peto mesto s 56 točkami. Tesno pa sledijo Tottenham, Aston Villa (oba po 54 točk in tekma več) in Brighton (52, dve tekmi manj).

Četrto mesto, ki vodi v ligo prvakov in ga trenutno zaseda Manchester United s 63 točkami in tekmo manj, je bržčas nedosegljivo.

