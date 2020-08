Litiji superpokal v futsalu

Ekipa Litije je zmagovalec futsalskega superpokala. Varovanci trenerja Tomislava Horvata so na Vrhniki po streljanju kazenskih strelov s končnih 8:6 porazili Dobovec in prišli do devetega superpokalnega naslova, Dobovec ostaja pri dveh. Po rednem delu je bil izid 4:4.

Uvod v tekmo je pripadel Dobovcu, ki je narekoval ritem in si hitro ustvaril tudi nekaj priložnosti, prednjačil je Kristjan Čujec, s katerim so imeli nekaj centimetrov nižji Litijani sprva precej težav. Po nekaj menjavah pa je Litija po petih minutah vzpostavila ravnotežje in začela prevzemati pobudo. To je v šesti minuti z dvema streloma potrdil Brazilec Lennon, strel je dodal še Matej Fideršek, ob tem pa so imeli Litijani še dva kota v tem obdobju tekme.

V deseti minuti sta obe ekipi zbrali po štiri akumulirane prekrške, Dobovec v naslednji že petega. Po igranju z roko Žige Čeha je Dobovec prišel do šestega akumuliranega prekrška, z 10-metrovke pa je bil uspešen Lennon, ki pa mu je Damir Puškar do konca prvega polčasa obranil dve 10-metrovki. Je pa svoje mojstrstvo potrdil Arnon, ki je v 18. minuti povišal na 0:2. Prav Arnon pa je v 20. minuti na levi strani iz avta našel Fiderška, ki je ob Čujcu matiral Puškarja.

Litija je drugi polčas začela, kjer ga je sklenila - z zadetkom za visoko vodstvo 4:0. Po ukradeni žogi je Lennon v 22. minuti zaposlil Fiderška, ki je povišal vodstvo. A se Dobovec ni predal, zaigral je zbrano, kombinatorno in preprosto. Imel pa je to smolo, da je v vratih Litije blestel Igor Bratič, ki pa so ga v zadnjih desetih minutah rednega dela štirikrat matirali - v 31. je zadel Čujec, v 35. Teo Turk, v 38. Vedran Matošević in v 39. Niko Cesarec.

Pri šestmetrovkah so bili bolj zbrani Litijani.

Dobovec : Litija 6:8 (0:3, 4:4)



Strelci: 0:1 Lennon (12.), 0:2 Arnon (18.), 0:3 Fideršek (20.), 0:4 Fideršek (22.), 1:4 Čujec (31.), 0:2 Turk (35.), 0:3 Matošević (38.), 0:4 Cesarec (39.).

Dosedanji zmagovalci superpokala: 1997/1998: Agencija Luvin (Maribor)

1999/2000: Lesna Litija

2003/2004: Svea Lesna Litija

2004/2005: Svea Lesna Litija

2005/2006: Gip Beton MTO (Zagorje)

2007/2008: Puntar Casino Safir (Tolmin)

2008/2009: Puntar Casino Safir

2009/2010: Litija

2011/2012: Predilnica Litija

2012/2013: Litija

2013/2014: Oplast Kobarid

2014/2015: Dobovec Pivovarna Kozel

2015/2016: Litija

2016/2017: Litija

2017/2018: Dobovec Pivovarna Kozel

2018/2019: Siliko

2019/2020: Litija

