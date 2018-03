Litija in Dobovec povedla na prvih polfinalnih tekmah

Litija in Dobovec Pivovarna Kozel sta na prvih polfinalnih tekmah 1. slovenske futsal lige upravičila status favoritov in povedla 1:0 v zmagah. Litija je bila s 5:3 boljša od Maribora, Dobovec pa s 6:1 od Sevnice. Polfinale se bo nadaljeval prihodnji petek, 6. aprila, tekmi bosta vnovič v Litiji in Rogaški Slatini. Igra se na tri zmage.

Ob 20. uri se je začel obračun v Litiji, kjer je gostoval aktualni državni prvak FutureNet Maribor, ki je klonil s 5:3. Litijani so začeli odločno in do 13. minute vodili 3:0. Goste je zagotovo šokiralo dejstvo, da so v 3. minuti po poškodbi ostali brez kapetana Uroša Krofliča.

Kljub temu so v nadaljevanju strnili vrste in z zadetkoma Aleša Vrabla in Roka Rednaka v 16. in 17. minuti prišli na 3:2. Domačini so spet zadeli, ko je bilo to najbolj potrebno - v 20. minuti. Po uigrani akciji s kota, podajal je Alen Fetić, se je med strelce vpisal Borut Ručna, ki je postavil končni izid polčasa - 4:2. V 23. minuti so Mariborčani prišli na 4:3, v 25. minuti pa je padel še zadnji zadetek - uspešen je bil Anže Širok, ki je potrdil zmago Litije.

"Čestitam svoji ekipi za odličen pristop in zasluženo zmago. Nismo še v finalu, zato moramo z enako željo igrati tudi na naslednji tekmi," je svoje varovance pohvalil Damir Pertič. Tomislav Horvat, trener Mariborčanov, je naprej obžaloval težko poškodbo Krofliča, potem pa dejal: "Prejeli smo preveč lahkih golov, da bi lahko zmagali. Čestitam pa moji ekipi za borbo."

V Rogaški Slatini so boljše začeli Sevničani, ki so povedli v 4. minuti, uspešen je bil Jan Nečemer. Tja do 18. minute so se vrstili napadi domačih kozlov, ki so imeli kar nekaj težav z atipično consko obrambo, ki jo igra Sevnica. Prvič pa je klonila, ko je zadel Rok Mordej. Potem je domačinom steklo: Kristjan Čujec je dosegel še dva zadetka za 3:1 ob polčasu, na koncu je bilo teniških 6:1.