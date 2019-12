V živo: Verbičevi lovijo evropsko pomlad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Benjamin Verbič in njegov Dinamo še upata za napredovanje. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Danes bomo dobili še zadnje udeležence izločilnih bojev lige Europa. Ta podvig sta si z Apoelom že v prejšnjem krogu zagotovila Vid Belec in Roman Bezjak, danes pa se jima lahko pridružita še Miha Blažič (Ferencvaroš) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev). Ukrajinci pravkar gostijo Lugano, Blažič bo ob 21. uri gostoval pri Ludogortsu. Povsem mirni Apoel gosti nemotivirano Sevillo, ki si je že zagotovila prvo mesto.

Dinamo Kijev Benjamina Verbiča, ki zaradi kartonov ne more pomagati soigralcem, pravkar gosti že odpisani Lugano Domna Črnigoja. Ukrajinci na tekmi med Köbenvanom in Malmom navijajo za Dance, ustreza pa jim tudi remi, saj so v primerjavi Švedi boljši na medsebojnih obračunih.

Svoj načrt imata tudi madžarski Ferencvaroš in naš Miha Blažič, napredovanje pa si lahko zagotovita le z zmago v Bolgariji. Preostali naši so vse možnosti zapravili že v prejšnjem krogu, vseeno pa se bodo želeli od evropske sezone posloviti v slogu in zaslužiti še kakšen evro.

CSKA Jake Bijola se bo od Evrope poslovil v Barceloni pri Espanyolu, Slovan Andraža Šporarja in Kenana Bajrića bo gostil Brago, St. Etienne in Robert Berić pa se bosta mudila v Nemčiji pri Wolfsburgu.

Zanimivo bo spremljati tudi obračuna angleških velikanov. Arsenal lahko za napredovanje tudi izgubi v Belgiji, a z manj kot štirimi zadetki razlike, Manchester United pa za prvo mesto in boljše izhodišče na Old Traffordu potrebuje vsaj točko proti AZ Alkmaarju.

Kdo si je že zagotovil napredovanje (13)? APOEL, AZ, Basel, Braga, Celtic, Gent, Espanyol, Linz, Manchester United, Sevilla, Sporting, Wolfsburg, Wolves

Najboljši strelci: 5 - Bruno Fernandes (Sporting), Morelos (Glasgow Rangers), Munir (Sevilla)

4 - Boadu (AZ), Keseru (Ludogorec), Sinani (Dudelange), Šporar (Slovan Bratislava)

...

2 - Verbič (Dinamo Kijev)

Liga Europa, skupinski del (5. krog):