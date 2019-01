Legendarni češki vratar se konec sezone poslavlja

"To je moja 20. sezona profesionalca in mineva 20 let, odkar sem podpisal prvo profesionalno pogodbo. Pravi čas je, da najavim slovo ob koncu sezone. Petnajst let sem igral v angleški ligi, osvojil sem vse možne lovorike, čutim, da sem dosegel vse, kar bi lahko. Še naprej bom garal v dresu Arsenala, upam, da bomo osvojili kakšno lovoriko. Veselim se prihodnosti in vsega, kar me čaka zunaj igrišča," je zapisal Čech, do zdaj član Chmel Bišanyja, praške Sparte, Rennesa in Chelseaja.