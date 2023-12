Legenda se po pol leta poslavlja od prve trenerske službe

Za 47-letnega Nizozemca Patricka Kluiverta je bila Adana, ki jo je prevzel poleti, prva samostojna trenerska služba, pred tem je opravljal vlogo pomočnika pri nizozemski in kamerunski reprezentanci.

Kluivert je bil v času igralske kariere strah in trepet za vse vratarje. Za nizozemsko izbrano vrsto je na 79 tekmah dosegel 40 golov, na klubski sceni pa je igral za številne velikane evropskega nogometa, kot so Ajax iz Amsterdama, Milan in Barcelona. V konici napada je igral tudi za Newcastle, Valencio, PSV in Lille.