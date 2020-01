Nebeško modri orli pustošijo po Rimu in grozijo Italiji

Nebeško modri oziroma orli, kot se glasita vzdevka nogometašev Lazia, so velik hit evropskega nogometa. Pretekli konec tedna so prišli do 11. zaporedne prvenstvene zmage. Na Apeninskem polotoku se vse več ljudi sprašuje, ali lahko Rimljani pod vodstvom Simoneja Inzaghija pripravijo prvovrstno senzacijo in prekinejo osemletno vladavino Juventusa.

Lazio, ki je bil italijanski prvak dvakrat (1974 in 2000) in za en naslov zaostaja za svojim velikim mestnim tekmecem Romo, še nikoli v svoji zgodovini ni bil sredi tako dobrega prvenstvenega niza, kot je trenutno. Že pred desetimi dnevi je zdajšnja zasedba v zgodovino poslala klubski rekord devetih zaporednih prvenstvenih zmag, za katerega je v zlatih časih Lazia ob prelomu tisočletja poskrbel Sven-Göran Eriksson. Šved, ki je leta 2000 Rimljanom prinesel njihov zadnji prvenstveni naslov.

V soboto je Lazio na Olimpijskem štadionu v Rimu lovil nov mejnik. Želel je postati peti klub v zgodovini najboljše italijanske nogometne lige, ki je povezal več kot deset prvenstvenih zmag. Pred tem je to uspelo Juventuus, in sicer kar štirikrat, Romi (dvakrat), Napoliju in milanskemu Interju. Bojazen, da Rimljanom ne bo uspelo, je bila odveč. Lazio je s kar 5:1 odpihnil Sampdorio Claudia Ranierija in nadaljeval sijajen niz, ki ga ob drugem najboljšem napadu lige (46 golov na 19 tekmah, tri več je dosegla Atalanta Josipa Iličića) in drugi najboljši obrambi v ligi (vsega 18 prejetih golov, enega manj je prejel Samir Handanović v vratih Interja) trenutno uvršča tik pod vrh lestvice.

Niz prvenstvenih zmag Lazia, ki še kar traja:

27. oktober 2019 (9. krog):

Fiorentina : Lazio 1:2 (1:1)

Chiesa 27.; Correa 22., Immobile 89.; R.K.: Ranieri 90., Ribery 90./Fiorentina; Vavro 90.



30. oktober 2019 (10. krog):

Lazio : Torino 4:2 (2:0)

Acerbi 25., Immobile 33., 70./11m, Belotti 90./a.g.; R.K.: N'Koulou 68./Torino



3. november 2019 (11. krog):

Milan : Lazio 1:2 (1:1)

Bastos 28./a.g.; Immobile 24., Correa 83.



10. november 2019 (12. krog):

Lazio : Lecce 4:2 (1:1)

Correa 30., 80., Milinković-Savić 62., Immobile 77./11m; Lapadula 40., La Mantia 85.



24. november 2019 (13. krog):

Sassuolo : Lazio 1:2 (1:1)

Caputo 45.; Immobile 34., Caicedo 90.



1. december 2019 (14. krog):

Lazio : Udinese 3:0 (3:0)

Immobile 9., 36./11m, Luis Alberto 45./11m



7. december 2019 (15. krog):

Lazio : Juventus 3:1 (1:1)

Luiz Felipe 45., Milinković-Savić 74., Caicedo 90.; Ronaldo 25.; R.K.: Cuadrado 69./Juventus



16. december 2019 (16. krog):

Cagliari : Lazio 1:2 (1:0)

Simeone 8.; Luis Alberto 90., Caicedo 90.



5. januar 2019 (17. krog):

Brescia : Lazio 1:2 (1:1)

Balotelli 18.; Immobile 42./11m, 90.; R.K.: Cistana 39./Brescia



11. januar 2020 (18. krog):

Lazio : Napoli 1:0 (0:0)

Immobile 82.



18. januar 2020 (19. krog):

Lazio : Sampdoria 5:1 (3:0)

Caicedo 7., Immobile 17./11m, 20., 65./11m, Bastos 54.; Linetty 70.; R.K.: Chabot 73./Sampdoria

Legendarni Šved je prepričan, da Laziu lahko uspe

Sven Göran Eriksson je Laziu njegov zadnji naslov prinesel leta 2000. Foto: Getty Images Na vrhu lestvice ima šest točk, a tudi tekmo več od Lazia Juventus. Prvak zadnjih osmih sezon, katerega dominanca pa morda še nikoli v zadnjih letih ni bila tako omajana, kot je letos. Drugi je Inter, ki ima, prav tako s tekmo več, štiri točke manj.

Potem na vrsto pridejo Rimljani, ki so po mnenju vse večjega dela italijanske javnosti morda celo glavni favoriti v iskanju tistega, ki bi utegnil prekiniti dolgoletno vladavino Torinčanov. Nenazadnje so tudi edini, ki so prvakom prizadejali dva poraza v eni sezoni. V tej sezoni je zasedba Mauriza Sarrija v obračunih z Laziom padla tako v superpokalu kot tudi v prvenstvu.

"Mislim, da Laziu lahko uspe. Zakaj pa ne? Poglejte, kakšne rezultate dosega. Verjamem, da bo prvak," se je v morje podobno mislečih zlil tudi človek, ki je Laziu prinesel njegov zadnji naslov, legendarni Eriksson.

Simone Inzaghji sredi sijajnega niza ne misli na naslov

"Počasi. Naš prvi cilj je, da iz tekme v tekmo napredujemo. Zavedamo se, da smo marsikomu razburkali domišljijo z lovorikami, ki smo jih osvojili, in predvsem z zmagami, ki jih nizamo, a do konca sezone je še daleč. Naš prvi cilj je uvrstitev v ligo prvakov," pa na drugi strani evforijo miri trener Lazia Simone Inzaghi in kot cilj postavlja predvsem uvrstitev v najmočnejšo in z naskokom najdonosnejšo evropsko nogometno ligo na svetu. V njej Lazia ni bilo že celo večnost, od sezone 2007/08.

Trenutno kaže, da v sezoni 2020/21 tam zagotovo bo. Pred petim mestom, ki kot zadnje ne prinaša uvrstitev v ligo prvakov, ima deset točk prednosti in ne gre verjeti, da jo bo v drugem delu sezone izpustil iz rok. Lazio je namreč sredi noro dobrega niza. Odkar je v 5. prvenstvenem krogu izgubil z 0:1 proti Interju v Milanu, kar se je zgodilo 25. septembra lani, poraza ne pozna. Po tej tekmi je nanizal dva remija in kar 12 zmag, 11 od teh jih je dosegel na zadnjih 11 tekmah, ki jih je odigral.

Čeprav gre njegovemu Laziu sijajno, Simone Inzaghi o naslovu prvaka (še) noče govoriti. Foto: Reuters

Grizejo do konca in točke osvajajo v zadnjih minutah

Ne samo to, da zmaguje. Senzacionalen je tudi način, kako Lazio do točk prihaja. Z goli tik pred koncem tekme. Od 19, ki so jih v tej prvenstveni sezoni odigrali, so orli na kar sedmih tekmah do točk prišli tik pred koncem tekme. Fiorentino so z 2:1 premagali v 89. minuti, za zmago z istim rezultatom nad Milanom so zadeli v 83. minuti, z 2:1 z golom v zadnji minuti odpravili tudi Brescio in Sassuolo, še večji podvig pa jim je uspel pri zmagi z 2:1 nad Cagliarijem. Takrat so do treh točk prišli, potem ko so v sodnikovem dodatku zabili oba gola.

In ne, ni še konec. Do točke, sicer samo ene, so se z golom v 90. minuti dokopali tudi pri remiju z Atalanto s 3:3, zelo pozno pa so prišli tudi do zmage z 1:0 na nedavnem derbiju proti Napoliju. Za zmago so zadeli osem minut pred iztekom igralnega dela. Kar 14 točk so torej neposredno dobili, potem ko so zadevali tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Pojav, kot ga na evropskih nogometnih zelenicah ne pomnimo in dokaz, da Lazio grize do zadnjega.

"To je dokaz, da ima ekipa pravo miselnost in se nikoli ne preda. V tem lahko kot trener le uživam," je ob tem povedal trener Inzaghi, zagotovo glavni krivec za nogometni čudež iz nebeško modrega dela Rima. Mlajši brat Filippa Inzaghija kaže, da bo svojega kot nogometaša veliko slovitejšega rojaka v trenerski vlogi zasenčil. Medtem, ko je Pippo po ne preveč uspešnem trenerskem debiju na klopi kluba, v majici katerega je zaslovel, Milana, zamenjal že kar nekaj klubov, Simone klop Lazia greje, odkar je zaplul v trenerske vode.

Ciro Immobile igra v življenjski formi. V 19 nastopih je imel prste vmes pri kar 29 golih Lazia. Foto: Reuters

Za gole skrbi najboljši golgeter v Evropi ta hip

V klubu, pri katerem je ustvaril najlepše spomine igralske poti in njegove barve branil kar 11 let, je Inzaghi mlajši začel kot trener mlajših selekcij, bil potem pomočnik in aprila 2016, ko je odšel Stefano Pioli, prevzel glavno vlogo. Od takrat naprej je Laziu prinesel kar tri lovorike. V letih 2017 in 2019 italijanski superpokal, lani pa tudi italijanski pokal, v katerem je dve leti pred tem izgubil v finalu. Zdaj se zdi, da morda utegne prinesti še glavni dobitek. Naslov italijanskega prvaka, na katerega pri Laziu čakajo že dve desetletji. Če ne letos, pa enkrat v naslednjih letih se bo to zagotovo zgodilo, so prepričani mnogi.

V za današnji nogomet nekonvencionalni postavitvi 3-5-2 igro pragmatično gradi na kot kamen trdni obrambi in izjemni učinkovitosti v napadu, v katerem ima glavno besedo Ciro Immobile. Izkušeni napadalec, ki je v Italiji že vrsto let dokazan strelec, a tako učinkovit, kot je v zadnjih mesecih, ni bil še nikoli. Na 19 prvenstvenih tekmah je ta 29-letni nogometaš, ki se je pred leti neuspešno preizkusil tudi pri Sevilli in Borussi Dortmund, zabil kar 23 golov, dodal pa še šest asistenc. Neposredno je torej sodeloval že pri kar 29 prvenstvenih golih Rimljanov, kar je z naskokom največ od vseh v najmočnejših petih evropskih klubih.

Najučinkovitejši evropski strelec v lovu na rekord

Bo Gonzalo Higuain letos ob rekord? Foto: Reuters



Njegov najbližji zasledovalec je Timo Werner, ki je zabil 20 golov za RB Leipzig v Nemčiji. Sledijo Jamie Vardy, ki je pri 17 golih v majici Leicester Cityja v Angliji, Wissam ben Yedder s 14 zadetki za Monaco v Franciji in Lionel Messi z enim manj za Barcelono v Španiji.



Immobile, ki je kar devet svojih prvenstvenih zadetkov dosegel z enajstih metrov, je sicer na dobri poti, da postane italijanski rekorder. Če bo nadaljeval v tem slogu, kot to počne v tej sezoni, ko mu v prvenstvu ni uspelo zadeti samo na štirih tekmah, bo v zgodovino poslal rekorden dosežek Gonzala Higuaina iz sezone 2015/16. Argentinec je v tisti sezoni za Napoli zabil 36 golov. Immobile je s 23 goli, ki jih je dosegel do zdaj, najučinkovitejši strelec najboljših petih evropskih lig ta hip.Njegov najbližji zasledovalec je, ki je zabil 20 golov za RB Leipzig v Nemčiji. Sledijo, ki je pri 17 golih v majici Leicester Cityja v Angliji,s 14 zadetki za Monaco v Franciji inz enim manj za Barcelono v Španiji.Immobile, ki je kar devet svojih prvenstvenih zadetkov dosegel z enajstih metrov, je sicer na dobri poti, da postane italijanski rekorder. Če bo nadaljeval v tem slogu, kot to počne v tej sezoni, ko mu v prvenstvu ni uspelo zadeti samo na štirih tekmah, bo v zgodovino poslal rekorden dosežekiz sezone 2015/16. Argentinec je v tisti sezoni za Napoli zabil 36 golov.

Koktelj nogometašev, ki dihajo kot eno

Luis Alberto je trenutno drugi na lestvici asistentov najboljših evropskih lig. Foto: Reuters Immobile, za katerega je Lazio pred tremi leti in pol odštel devet milijonov evrov, za ta denar pa od njega dobil kar 112 golov, sicer ni edini nakup, ki se je Rimljanom večkratno obrestoval. Luis Alberto, španski ofenzivni vezist, za katerega so, prav tako leta 2016, Liverpoolu odšteli štiri milijone evrov, je z 12 asistencami z naskokom najboljši asistent najboljše italijanske lige. V Evropi je od tega 27-letnika boljši le Belgijec Kevin de Bruyne iz Manchester Cityja, ki je zmogel 15 asistenc.

Tretje ime, ki v Inzaghijevi ekipi pomeni ogromno, je vezist Sergej Milinković-Savić. Zanj je Lazio belgijskemu Genku leta 2015 resda plačal kar 18 milijonov evrov, a ga že danes verjetno lahko proda za vsaj štirikratnik te vsote. S 25 leti je Srb dokončan produkt, s katerim se spogledujejo vsi največji klubi na svetu.

Praktično zastonj so Rimljani dobili albanskega vratarja Thomasa Strakosho, ki je član Lazia že od mladinskih let, danes pa spada med najboljše vratarje v Italiji. Nogometne, da ne bo pomote. Za trganje vstopnic na vhodih vse bolj obiskanega Olimpijskega štadiona imajo v Rimu zaposlenega nekoga drugega.

Tržna vrednost Sergeja Milinkovića-Savića je po oceni spletne strani Transfermarkt trenutno vrtoglavih 70 milijonov evrov. Foto: Getty Images

Luiz Felipe, brazilski branilec, ki šteje 22 let, je bil za Lazio prav tako sijajen posel. Prišel je poceni, odšel bo za velik denar. Zelo vroč je tudi argentinski napadalec z italijanskim potnim listom Joaquin Correa, ki je star 25 let in prav tako nared za najvišje izzive.



Potem so tu še veterani, ki jih je Inzaghi idealno postavil v svoj sijajen mozaik. Bosanski vezist Senad Lulić je v Rimu že celo večnost in je v devetih letih prišel do statusa nezamenljivega kapetana. Podobno velja za izkušenega romunskega branilca Stefana Raduja, ki je v klubu že od daljnega leta 2008. Za malo denarja pa so pri Laziu veliko glasbe dobili še od nekdanjega dolgoletnega vezista Liverpoola, Brazilca Lucasa Leive, pa tudi izkušenega italijanskega branilca Francesca Acerbija in še koga.

Če je lahko Leicester City ...

Inzaghijev sijajen koktejl iz nebeško modrega dela Rima, ki utegne šokirati Italijo in osvojiti naslov? Mnogi so še vedno prepričani, da je to nemogoč scenarij, a dejstvo je, da so se v nogometu dogajala že veliko večja presenečenja. Vprašajte trenerja, ki ga je Lazio ponižal nazadnje in ga premagal s 5:1. Gospoda z okroglimi okvirji očal, ki mu je pred štirimi leti v Angliji uspel čudež na klopi Leicester Cityja ...

Juventus in Inter na treh frontah, Lazio samo na dveh