Nov remi Barcelone, nova priložnost za Real, Oblak z Atleticom nadaljuje boj za tretje mesto

Katalonci so največjim tekmecem iz Madrida zopet ponudili priložnost, ko so v Vigu s Celto zmogli le do remija. Lionel Messi (podajalec) in Luis Suarez (strelec) sta poskrbela za oba gola gostov, obakrat za vodstvo, a so se domači vselej vrnili v igro, najprej z golom Fedora Smolova, nato še Iaga Aspasa, na koncu pa je goste vratar Marc-Andre ter Stegen celo rešil pred porazom, ko je v 94. minuti mojstrsko ubranil strel Nolita.

Špansko prvenstvo, 32. krog:

Petek, 26. junij:

Sevilla : Valladolid 1:1 (0:1)

Ocampos 83./11-m; Kiko 25. Sobota, 27. junij:

Athletic Bilbao : Mallorca 3:1 (2:0)

Garcia 16./11-m, Sancet 24., Villalibre 90.; Budimir 70.



Celta Vigo : Barcelona 2:2 (0:1)

Smolov 50., Aspas 88.; Suarez 20., 67.



19.30 Osasuna – Leganes

22.00 Atletico Madrid – Alaves



Nedelja, 28. junij:

14.00 Levante – Betis

17.00 Villarreal – Valencia

19.30 Granada – Eibar

22.00 Espanyol – Real Madrid



Ponedeljek, 29. junij:

22.00 Getafe – Real Sociedad

Lestvica: 1. Barcelona 32 tekem – 69 točk

2. Real Madrid 31 – 68

3. Atletico Madrid 31 – 55

4. Sevilla 32 – 54

5. Getafe 31 – 49

6. Villarreal 31 – 48

7. Real Sociedad 31 – 47

8. Valencia 31 – 46

9. Athletic Bilbao 32 – 45

10. Granada 31 – 43

11. Osasuna 31 – 38

12. Levante 31 – 38

13. Betis 31 – 37

14. Valladolid 32 – 35

15. Alaves 31 – 35

16. Celta Vigo 32 – 34

17. Eibar 31 – 32

18. Mallorca 32 – 26

19. Leganes 31 – 25

20. Espanyol 31 – 24