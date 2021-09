Slovenija išče novega ''Kronavetra'', Nemci prvič po 15 letih z novim

Napočil je čas za nadaljevanje kvalifikacij za SP 2022. Po pestrem poletnem prestopnem roku, v katerem so mnogi nogometaši našli novega delodajalca (med Kekovimi izbranci jih je ogromno, zadnji dan sta se preselila Andraž Šporar in Igor Vekić), se bodo v boj za dragocene točke spustile izbrane vrste.

Slovenska z rezultatskim izkupičkom v uvodnih treh krogih ne more biti zadovoljna. Po zgodovinski zmagi nad Hrvaško sta namreč sledila poraza v Rusiji in na Cipru, s tem pa je Kekova četa v izjemno izenačeni skupini H padla na peto, predzadnje mesto. Ker vodi neposredno na SP 2022 le prvo mesto, drugo pa omogoča nastop v dodatnih kvalifikacijah, bo morala Slovenija ta teden nadaljevati z uspešnimi predstavami v Stožicah, če se želi povzpeti proti vrhu skupine.

Šeško od prve minute?

Benjamin Šeško se je v tej sezoni vpisal med strelce za Salzburg v avstrijskem prvenstvu, avstrijskem pokalu in play-offu kvalifikacij za ligo prvakov. Foto: Grega Valančič/Sportida Danes bo gostila Slovaško, letošnjo udeleženko Eura, ki podobno kot Slovenija premore kar nekaj zvezdnikov mednarodnega kova, v soboto pa še Malto, na papirju veliko avtsajderko skupine. Načrt slovenskih reprezentantov je preprost. Dobiti obe domače tekmi, si napolniti samozavest, nato pa jo 7. septembra na splitskem Poljudu, kjer Matjaž Kek kot trener Rijeke v petih letih ni izgubil niti enkrat in postal pravi strup za Hajduk, skušati še enkrat zagosti svetovnim podprvakom, ki bodo v tej akciji pogrešali kar nekaj asov, tudi največjega Luko Modrića (poškodba mišice).

Slovenski selektor pred današnjim dvobojem nima pretiranih skrbi zaradi zdravstvenega stanja varovancev. Proti tekmecu, ki je leta 2016 položil orožje v Stožicah po zadetku takratnega zmaja Roka Kronavetra, bo lahko predstavil najmočnejšo zasedbo, v kateri bo med vratnicama stal kapetan Jan Oblak, napadalce in zvezno vrsto pa bo skušal tako, kot zna on najboljše, povezati največji virtuoz v slovenski reprezentanci, izkušeni Josip Iličić.

Poraja se vprašanje, ali bo Matjaž Kek že v začetno enajsterico uvrstil vročega 18-letnika Benjamina Šeška (Salzburg), ali pa se bo odločil za katerega izmed kandidatov, ki so že dlje časa z izbrano vrsto. Kek bo tako danes iskal novega ''Kronavetra'', slovenskega junaka, ki bi prisilil Slovake v poraz. Slovenija ima z današnjimi tekmeci pozitivno razmerje, na sedmih tekmah je pozdravil tri zmage, dvakrat remizirala, dvakrat pa ostala praznih rok.

Veselje Roka Kronavetra po zadetku za zmago proti Slovaški (1:0). Zgodilo se je pred petimi leti, Mariborčan pa je takrat dosegel strelski prvenec v državnem dresu. Slovenija se je doslej s Slovaško pomerila sedemkrat in ima boljše razmerje (tri zmage, dva remija in dva poraza). Foto: Žiga Zupan/Sportida

Slovenska reprezentanca računa na pomoč občinstva, ki ga je marca proti Hrvaški pogrešala. Tokrat bodo tribune Stožic odprte za navijače, a le za domače. Organiziranih slovaških navijačev na tekmo v Ljubljano zaradi sprejetega ukrepa Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ne bo. S tem bo prihodnji teden prikrajšana tudi Slovenija, saj bi se v nasprotnem primeru zagotovo v Dalmacijo odpravilo veliko število navijačev.

Hrvati se vračajo na prizorišče finala SP 2018

Hrvaška je v finalu SP 2018 izgubila proti Franciji, Ivan Rakitić pa se je leto pozneje poslovil od državnega dresa. Foto: Reuters Zvečer bosta v skupini H odigrani še tekmi v Rusiji in na Malti. Derbi večera bo potekal v Moskvi, kjer se bo Hrvaška po treh letih vrnila na stadion Lužniki. Tam je leta 2018 odigrala finale svetovnega prvenstva, izgubila proti Franciji (2:4), in se podpisala pod največji uspeh v zgodovini hrvaškega nogometa. Od takrat pa se je pri slovenskih sosedih marsikaj spremenilo, saj v ekipi ni več Maria Mandžukića, Ivana Rakitića, Danijela Subašića, Anteja Rebića, Šimeta Vrsaljka in Ivana Strinića, Luka Modrić pa manjka zaradi poškodbe.

Danes bo odigranih še nekaj zelo zanimivih srečanj. Svetovni prvaki Francozi se bodo skušali odkupiti navijačem za neuspeh na Euru (izpad v osmini finala proti Švici) z dobro predstavo proti Bosni in Hercegovini, Danci, ki so navdušili na Euru in se prebili med štiri najboljše, bodo gostili Škote, Nizozemska, ki je izpustila zadnje svetovno prvenstvo (Rusija 2018), pa se bo mudila na Norveškem. Obeta se zvezdniški dvoboj domačega napadalca Erlinga Brauta Haalanda in gostujočega branilca Virgila van Dijka. ''Ne bojim se nikogar,'' samozavestno sporoča mladi ''viking'', ki blesti v dresu Borussie Dortmund. Van Dijka sicer zelo spoštuje, saj ga je oklical za najboljšega branilca na svetu.

Nemci prvič po letu 2006 brez Löwa

Hansi Flick ima z nemško izbrano vrsto velike načrte. Osem let je pri Elfu pomagal Joachimu Löwu, zdaj se preizkuša v samostojni vlogi. Foto: Reuters V četrtek bo nov list v nogometni zgodovini obrnil Elf. Nemce bo prvič vodil Hansi Flick. Nemška javnost pričakuje proti Liechtensteinu visoko zmago. Dvoboj bo odigran v St. Gallenu (Švica). Nemci so na zadnji kvalifikacijski tekmi pod vodstvom Joachima Löwa razočarali, saj so doma izgubili proti Makedoncem, na Euru pa so v osmini finala priznali premoč Angležem. Nemčija bo tako odigrala prvo tekmo po letu 2006, na kateri Elfa ne bo vodil Löw.

V četrtek se bo prvič po sladki zmagi na Wembleyju predstavil evropski prvak Italija. V Firencah bo gostil Bolgarijo. Evropski podprvaki Angleži bodo gostovali v slovenski soseščini. Prihajajo v Budimpešto, ki je na letošnjem Euru ponudila najboljše navijaško vzdušje. Belgijci, ki so v zadnjem kvalifikacijskem nastopu za SP 2022 odpihnili Beloruse s kar 8:0, bodo gostovali v Estoniji, na Švedskem pa se bo mudila pomlajena Španija.

Nogometnih užitkov tako ne bo manjkalo, že v soboto (in nedeljo) pa sledi nadaljevanje, dvoboji 5. kroga. Takrat bo imela Kekova četa, vsaj na papirju, najlažji izziv v tem ciklusu, saj se bo v Ljubljani pomerila z Malto.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.