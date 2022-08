Čačić pred spopadom s Šimundžo jezen na hrvaške medije

Zaradi evropskega superpokala, v katerem se bosta v sredo na Finskem za lovoriko udarila Real Madrid in Eintracht Frankfurt, bodo vse kvalifikacijske tekme za ligo prvakov odigrane že danes. Ante Šimundža bo z bolgarskim prvakom Ludogorcem gostoval v Zagrebu in se v ponovnem obračunu nekdanjih trenerjev Maribora poskušal maščevati soimenjaku Anteju Čačiću, Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković pa bosta poskušal v Gradcu preskočiti neugodno ukrajinsko oviro. Vsak klub, ki bo napredoval v play-off kvalifikacij za ligo prvakov, si bo že zagotovil najmanj 8,6 milijona evrov.

Nekdanji slovenski reprezentant Ante Šimundža je kot trener pisal zgodovino že domačega klubskega nogometa, saj je kot prvi vodil tekme v osrednjih delih treh različnih evropskih tekmovanj. Mariborčane je vodil v skupinskem delu lige prvakov in lige Europa, Muro pa lani v konferenčni ligi. Ko se je v začetku leta preselil v Bolgarijo, kjer ga je vodstvo Ludogorca, serijskega prvaka iz Razgrada, prepoznalo kot najprimernejšega kandidata, ki bi lahko nogometaše v zelenih dresih popeljal med evropsko elito, se je za 50-letnega Mariborčana začel nov izziv. Prvi del naloge je opravil z odliko.

Šimundža: Lahko izločimo Dinamo

Predsednik Ludogorca Kiril Domuščijev si želi uspešne evropske sezone. Meri na preboj v ligo prvakov. Foto: Reuters Z ogromnim naskokom je postal bolgarski prvak, osvojil prvo lovoriko, odkar se dokazuje kot trener v tujini, s prebojem v 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov pa si je v najslabšem primeru že zagotovil dolgo evropsko jesen, najmanj skupinski del konferenčne lige. Apetiti bogatega predsednika Ludogorca Kirila Domuščieva pa so še večji. Bolgarskega prvaka želi spremljati v ligi prvakov, zato je slovenski strateg pred ponovnim obračunom s soimenjakom Antejem Čačićem, tega je leta 2013 nasledil na trenerskem položaju NK Maribor, pod določenim pritiskom.

Ta je še večji, ker je Ludogorec kljub dobri igri in številnim priigranim priložnostim prejšnji teden na domačih tleh izgubil proti zagrebškemu Dinamu (1:2). V taboru Ludogorca kar niso mogli verjeti, da so zapravili toliko zrelih priložnosti. "Imamo kakovost, znanje in potrebne izkušnje, da smo enakovredni Dinamu. Lahko ga izločimo," ostaja optimist nekdanji trener Maribora in Mure, ki bi lahko na stadionu Maksimir ponudil priložnost za igro tudi slovenskemu reprezentantu Žanu Karničniku.

Čačić: Nekateri namerno povzročajo nemir

Ante Čačić je pred šestimi leti vodil Hrvaško na Euru 2016, zdaj pa želi popeljati Dinamo v skupinski del lige prvakov. Foto: Reuters Navijači Dinama kljub pomembni zmagi niso bili najbolj zadovoljni z igro hrvaških prvakov, razočaranje nad vodenjem trenerja Anteja Čačića, ki je tri leta po tem, ko je zapustil Maribor, vodil hrvaško izbrano vrsto na Euru 2016, pa je vedno večje. Po sobotnem remiju v Varaždinu (1:1) ni manjkalo navijačev, ki so zahtevali njegov odhod. Tako ima s pritiskom opravka tudi brkati Zagrebčan, saj bi današnji neuspeh proti Ludogorcu močno zatresel njegov stolček.

"Ne razumem nekaterih stvari. Dinamo v tej sezoni še ni izgubil, osvojil je hrvaški superpokal, že dolgo je vlečni konj hrvaškega nogometa. Ko se govori o Dinamu, je letvica dvignjena visoko. Strinjam se s tem, da lahko igramo še bolje. In tudi bomo, smo na dobri poti. Kritika je lahko spodbudna, ne pa destruktivna. Mediji do Dinama nimajo tolerance, nekateri namerno povzročajo nemir," je o kritikah, ki jih v zadnjih tednih kljub pozitivnim rezultatom Dinama ne manjka v hrvaških medijih, spregovoril Čačić.

Popravni izpit za Horvata in Gorenca Stankovića

Tomi Horvat bo danes odigral prvo domačo evropsko tekmo v dresu Sturma. Foto: Guliverimage "Slovenski" Sturm iz Gradca bo danes gostil ukrajinskega velikana iz Kijeva, ki igra domače tekme na Poljskem. Prejšnji teden so nekdanji soigralci Benjamina Verbiča premagali avstrijskega podprvaka z 1:0, zdaj pa imajo črno-beli priložnost, da se jim maščujejo v neposredni bližini Slovenije. Prvo domačo evropsko tekmo v dresu Sturma bo odigral nekdanji zvezni igralec Mure Tomi Horvat, ki v Gradcu sodeluje z reprezentančnim soigralcem Jonom Gorencem Stankovićem. Ker tudi v tej sezoni v evropskih tekmovanjih ne velja pravilo zadetkov v gosteh, se bo dvoboj prelevil v podaljšek ob vsakem rezultatu, v katerem bi si Sturm po 90 minutah zagotovil tesno prednost pred Dinamom.

Danes bosta imela najlažje delo beograjska Crvena zvezda in novopečeni klub Nina Žuglja (ker je v tej sezoni že igral v kvalifikacijah za ligo prvakov za Maribor, ne sme kandidirati za nastop) Bodö/Glimt, saj bosta v gosteh branila prednost kar petih zadetkov. Občutno prednost imata tudi Maccabi Haifa in Benfica, edina kluba, ki sta prejšnji teden zmagala v gosteh, pa sta Dinamo Zagreb in Viktoria Plzen, ki je bila boljša od krvnika Maribora Šerifa.

Tako veliki vložki, da je prisoten tudi sistem VAR

Vsak udeleženec play-offa kvalifikacij za ligo prvakov bo prejel pet milijonov evrov, poraženci, ki jih nato čaka nastop v skupinskem delu evropske lige, pa bodo za udeležbo v tem tekmovanju prejeli še 3,6 milijona evrov.

V igri je tako velik vložek, to pa je bil tudi razlog več, da se je Evropska nogometna zveza (Uefa) odločila, da bo na vseh tekmah 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov že prisoten sistem VAR. Na žalost trenerja Olimpije Alberta Riere, ki so ga spravile v slabo voljo številne usodne sodniške napake na tekmi v Romuniji, ni bilo sistema VAR že v 2. krogu kvalifikacij konferenčne lige.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (povratne tekme): Torek, 9. avgust:

18.00 Žalgiris Vilna - Bodö/Glimt /0:5/

19.00 Apollon Limassol - Maccabi Haifa /0:4/

19.00 Pjunik Erevan - Crvena zvezda /0:5/

19.00 Viktoria Plzen - Šerif Tiraspol /2:1/

19.45 Midtjylland - Benfica /1:4/

20.00 Dinamo Zagreb - Ludogorec Razgrad /2:1/

20.00 Ferencvaroš - Qarabag /1:1/

20.30 PSV Eindhoven - Monaco /1:1/

20.30 Sturm Gradec - Dinamo Kijev /0:1/

20.45 Glasgow Rangers - Union St. Gilloise /0:2/ // rezultat prve tekme

Nastop v ligi prvakov ima zagotovljenih že 26 klubov: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (Jan Oblak), Sevilla (vsi Španija), Bayern München, RB Leipzig (Kevin Kampl), Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt (vsi Nemčija), Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham (vsi Anglija), AC Milan, Juventus, Inter (Samir Handanović), Napoli (vsi Italija), PSG, Marseille (oba Francija), Porto, Sporting Lizbona (oba Portugalska), Ajax (Nizozemska), Red Bull Salzburg (Benjamin Šeško – Avstrija), Šahtar Doneck (Ukrajina), Club Brugge (Belgija), Celtic Glasgow (Škotska)