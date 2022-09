Slovenke zvečer na Otoku naskakujejo zgodovinski dosežek

Slovenke so v petek v Kranju premagale Kazahstan z 2:0 (1:0), zadeli sta Sara Makovec in Mateja Zver. Pred tem so v skupini I zabeležile dva tesna poraza proti Franciji (2:3, 0:1), zanesljivo dvakrat ugnale Estonijo (4:0, 6:0) ter proti Grčiji osvojile štiri točke (4:1, 0:0). Proti Kazahstanu so dvakrat slavile z 2:0 ter na tekmi z Walesom doma igrale 1:1.

Dominika Čonč: Vemo, kaj je v igri

Dominika Čonč in soigralke se zavedajo ogromnega vložka današnjega srečanja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Pred nami je zadnja tekma kvalifikacij. To je najpomembnejša tekma, ki bo zelo težka. Wales ima tudi fizično močno reprezentanco, mi jim moramo odgovoriti z enako mero. Pričakujemo živčno tekmo, saj vemo, kaj je v igri. Odigrati moramo umirjeno, z veliko samozavesti, in pokazati, kaj znamo. Potem bo tudi rezultat na naši strani. Ne samo, da smo enakovredne Walesu, v nekaterih segmentih smo boljše. To smo dokazale na naši prvi medsebojni tekmi. Wales ima kakovostne igralke, odločale bodo malenkosti," je pred tekmo povedala vezistka Dominika Čonč.

Pri končni sestavi ekipe za torkovo tekmo bo imela pomembno besedo tudi zdravniška služba. Trenutno so poškodovane Sara Agrež, Zala Meršnik, Mateja Zver in Lara Prašnikar, zaradi poškodb manjkajo že od prej Nina Predanič, Adrijana Mori, Evelina Kos, Nina Kajzba in Eva Vodušek.

Slovenske nogometašice so po devetih tekmah zbrale 17 točk in imajo na tretjem mestu dve točki zaostanka za Walesom, ta je prav tako v petek zmagal v Grčiji z 1:0. Prvo mesto si je že zagotovila Francija, ki ima popoln izkupiček 27 točk.

Slovenske nogometašice se pod vodstvom selektorja Boruta Jarca potegujejo za nastop na SP 2023. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V kvalifikacijah se sicer devet zmagovalk skupin neposredno uvrsti na SP, devet najboljših drugouvrščenih ekip pa gre v dodatne kvalifikacije, ki bodo dale še dve potnici za mundial. Tretja ekipa iz "play-offa" si bo zagotovila udeležbo na dodatnih medcelinskih kvalifikacijah za mesto na SP 2023.

Prvič v zgodovini SP bo na zaključnem turnirju najboljših ženskih reprezentanc sodelovalo 32 reprezentanc, prej jih je bilo 24. Naslov prvakinj bodo branile nogometašice Združenih držav Amerike, ki so se z naslovom svetovnih prvakinj okitile v letih 2014 in 2018.