Slovenci remizirali s favorizirano Ukrajino

Slovenska reprezentanca v futsalu se je na drugi tekmi kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu pomerila z Ukrajino, ki je uvodni dan s kar 7:1 ugnala Kosovo, in remizirala z 2:2. Na uvodni tekmi drugega dne turnirja v Skopju je Kosovo s 7:5 ugnalo Severno Makedonijo. Slovenci so po dveh krogih pri štirih točkah.

Slovenska vrsta je proti Ukrajincem, ki so v prvem krogu visoko premagali Kosovo, povedla v 17. minuti, ko je zadel Kristjan Čujec. V 22. minuti so Ukrajinci izenačili, med strelce se je vpisal Petro Šoturma.

Mikola Mikitjuk je v 30. minuti unovčil še kazenski strel za vodstvo Ukrajine. A Slovenci, ki so z Ukrajinci tudi favoriti skupine, so izvlekli točko, ko je v 34. minuti zadel še Rok Mordej.

Napredujeta dve reprezentanci

V zadnji del kvalifikacij potujeta prva in druga ekipa skupine, tretja in četrta pa v dodatne kvalifikacije za Euro 2022. Svetovno prvenstvo, na katerem Slovenija še ni igrala, bo prihodnje leto v Litvi, iz Evrope se bo na SP 2020 uvrstilo šest reprezentance.

Slovenija na kvalifikacijah: Igor Osredkar (Novo Vrijeme Makarska HRV), Matej Fideršek (Novo Vrijeme Makarska HRV), Nejc Hozjan (Futsal Coba ITA), Teo Turk (Dobovec Pivovarna Kozel), Damir Puškar (Dobovec Pivovarna Kozel), Rok Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel), Alen Fetić (Dobovec Pivovarna Kozel), Klemen Duščak (Dobovec Pivovarna Kozel), Kristjan Čujec (Dobovec Pivovarna Kozel), Žiga Čeh (Dobovec Pivovarna Kozel), Nik Zajc (Pordenone Calcio ITA), Tjaž Lovrenčič (US Saint Pagano ITA), Jeremy Bukovec (AS Buldog TNT Lucrezia ITA) in Žan Koren (KMN Oplast Kobarid).