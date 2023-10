Zvečer se v Tivoliju obeta spektakel, Slovenija proti dvakratnim svetovnim prvakom

Slovenska futsalska reprezentanca bo danes zvečer ob 20.15 v Tivoliju igrala tretjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2024. Tekmec izbrancev Tomislava Horvata bo Španija, s katero se bodo Slovenci merili še štiri dni pozneje v Jaenu ob 20. uri. Kot pravijo v slovenskem taboru, bi bila vsaka točka s teh dveh obračunov dobrodošla. Slovenci pa po drugi strani obljubljajo boj do zadnje kaplje znoja in pozivajo gledalce, da jim pri tem pomagajo.

"Španska igra je nekaj najlepšega, kar lahko gledalci vidijo v futsalu, in za nas nekaj najtežjega, s čimer se lahko spoprimemo. Ampak smo pripravljeni. Fantje so motivirani, poskusili bomo igrati agresivno, disciplinirano, na visoki ravni v vseh prvinah, kjer si želimo biti boljši od njih, da bi lahko izenačili njihovo tehnično premoč in se posledično lahko potegovali za dober izid," pred 3. tekmo 2. dela kvalifikacij razmišlja selektor Tomislav Horvat. Zaradi poškodb je moral opraviti dve menjavi na začetnem seznamu. Tako sta odpadla Nejc Hozjan in Jure Suban, po novem pa sta zraven Tilen Rajter in Marko Mohorič.

Selektor Tomislav Horvat bo skušal zvečer v Ljubljani presenetiti dvakratne svetovne in kar sedemkratne evropske prvake Špance. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Slovenija je v prvih dveh tekmah tokratnih kvalifikacij zabeležila zmago (2:1 proti Češki) in poraz (1:3 proti Italiji), Španija je pri dveh zmagah (3:0 proti Češki in 1:0 proti Italiji). Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na svetovno prvenstvo. Štiri najboljše drugouvrščene reprezentance pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Slovenija in Španija sta se prvič pomerili davnega leta 1996, nazadnje pa v kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo (leta 2022). Španci so bili nazadnje dvakrat tesno z 2:1 in 3:1 boljši od Slovenije. Slovenija in Španija sta do danes odigrali 18 tekem (zmaga Slovenije, dva remija in 15 zmag Španije), naša reprezentanca je prvo in edino zmago dosegla leta 2016 v dodatnih kvalifikacijah za SP 2016 (1:0).

Slovenija:

Teo Turk (Came Dosson CD Dosson, Ita), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin, BiH), Jeremy Bukovec (MNK Olmissum Omiš, Hrv), Matej Fideršek (Futsal Minerva, Švi), Marko Peček (FK Dobovec), Žiga Čeh (FK Dobovec), Klemen Duščak (FK Dobovec), Denis Totošković (The Nutrition Extrem), Luka Čop (The Nutrition Extrem), Nejc Berzelak (FK Siliko), Žan Janež (FK Siliko), Max Vesel (FK Siliko), Jure Suban (FK Siliko), Tilen Rajter (KMN Meteorplast Šic bar), Marko Mohorič (KMN Oplast Kobarid).