Kurtu Zoumi zaradi mučenja živali grozi konec v francoski reprezentanci

Francoskemu nogometašu Kurtu Zoumi po očitkih o mučenju živali grozi izključitev iz francoske reprezentance. "Lahko se zgodi, da igralcev, ki so naredili napako, nekaj časa ne bom vpoklical v izbrano vrsto. Tudi v tem primeru se to lahko zgodi," je za televizijo France 3 povedal selektor Didier Dechamps.

Zouma je na spletu objavil video posnetek, na katerem pred očmi otroka muči mačko, in s tem poskrbel za ogorčenje. V posnetku je bilo videti, da Zouma mačko brca kot žogo in vanjo meče čevlje. Za nameček jo je nogometaš West Hama udaril še s plosko roko.

Preiskavo proti 27-letnemu nogometašu je že sprožila britanska organizacija za varstvo živali RSPCA in mu začasno odvzela mačko.

"To je nekaj nesprejemljivega in nepopisno grdega. Te slike so pravi šok zame in tega ne morem prenašati," je še dejal Dechamps.

Nogometaš se je za svoje ravnanje že javno opravičil in dejanje označil za posamičen primer, ki se ne bo ponovil.

Odzvali so se tudi v njegovem klubu, kjer ga sicer niso izključili iz ekipe, a so ga kaznovali s 300.000 evri. Adidas je z njim prekinil sodelovanje.

Proti nogometašu so se obrnili tudi navijači West Hama. Ti so ga na zadnji tekmi proti Watfordu (1:0) pri vsakem kontaktu z žogo izžvižgali. Trener David Moyes je vseeno upravičil igranje Francoza: "Vem, kaj ljudje ob tem občutijo. A tukaj sem tudi nogometni trener."