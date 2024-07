Koper okrepil napad, spremembe pri Napoliju in Juventusu

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je potrdil novo okrepitev v napadu. Kot so zapisali Koprčani, je dveletno pogodbo podpisal Nikola Burić. Sedemindvajsetletni Hrvat je bil nazadnje član tretjeligaša Legnago Salus. Italijanski nogometni prvoligaš Napoli pa je uradno potrdil prihod branilca Leonarda Spinazzole, ki je nazadnje igral za tekmeca iz elitne italijanske lige Romo.

Koper okrepil napad

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je potrdil novo okrepitev v napadu. Kot so zapisali Koprčani, je dveletno pogodbo podpisal Nikola Burić. Sedemindvajsetletni Hrvat je bil nazadnje član tretjeligaša Legnago Salus.

Koprčani so poleti dodobra spremenili ekipo, prišli so Metod Jurhar, Sandro Jovanović, Luka Baš, Veljko Mijailović, Dominik Kovačić in Felipe Curcio.

Odšli pa so Matej Palčič, ki je končal kariero, Michael Pavlović, Kevin Čustović, Tino Blaž Lauš, Deni Jurić, Bede Amarachi Osuji, Franjo Prce, Karlo Bručić, Tim Kruljac in Luka Vešner Tičić.

Koper bo novo sezoni v Prvi ligi Telemach začel 20. julija z gostovanjem pri Radomljah.

Napoli pripeljal Spinazzolo, Juventus tik pred podpisom s Thuramom

Italijanski nogometni prvoligaš Napoli je uradno potrdil prihod branilca Leonarda Spinazzole, ki je nazadnje igral za tekmeca iz elitne italijanske lige Romo.

Enaintridesetletnik, ki ima 24 nastopov za reprezentanco, je bil del ekipe, ki je osvojila naslov evropskega prvaka 2020. Takrat je bil tudi v najboljši postavi prvenstva.

Spinazzolo zdaj čaka delo pod vodstvom trenerja Antonia Conteja. Levi bočni branilec je zadnjih pet sezon igral za Romo, poklicno pot pa je začel pri Juventusu.

Ta je tik pred podpisom pogodbe s francoskim vezistom Khephrenom Thuramom, za katerega bo francoskemu prvoligašu iz Nice plačal približno 20 milijonov evrov.

Torinčani, ki jih bo po novem vodil Thiago Motta, so doslej pripeljali Douglasa Luiza iz Aston Ville ter Micheleja Di Gregoria iz Monze, želijo pa si okrepiti še položaj napadalno usmerjenega vezista, krilnega igralca in srednjega branilca.

