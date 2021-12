V soboto ne bo tekem med Southamptonom in Brentfordom, Watfordom in Crystal Palaceom ter West Hamom in Norwichem, v nedeljo pa ne obračuna med Evertonom in Leicestrom. Že prej so odpovedali tekmo Manchester Uniteda proti Brightonu, ki je bila prav tako načrtovana za soboto. V soboto so le nekaj ur pred tekmo prestavili še obračun Aston Ville in Burnleyja, saj je bilo več nogometašev Aston Ville pozitivnih na zadnjem rednem testiranju.

Brentford se sooča z izbruhom covida-19, zaradi česar so zaprli njihov trening center. Tudi Watford se sooča z izbruhom okužb, tudi njihovo vadišče je zaprto ter nimajo dovolj igralcev. Zaradi covida-19, poškodb in drugih bolezni Norwich City nima na voljo zadostnega števila igralcev za nastop na tekmi. Leicester City ima v ekipi izbruh covida-19, zaradi česar klub ni imel na voljo dovolj igralcev za izvedbo tekme. Trening prve ekipe kluba je bil v četrtek zjutraj odpovedan, da bi preprečili širjenje okužb.

Eddie Howe Foto: Reuters Ker je zaradi suma na okužbo moral na testiranje, so v petek odpovedali tudi novinarsko konferenco trenerja Manchestra Cityja, Pepa Guardiole. A test je bil negativen, tako da bo lahko vodil nedeljsko tekmo z Newcastle Unitedom.

Trener Newcastla Eddie Howe se medtem že boji, da bo zaradi manjkajočih igralcev in odpovedanih tekem prvenstvo izgubilo na poštenosti. "Mislim, da smo na robu. Ko začneš izgubljati igralce zaradi covida, se pojavi dvom, ali je tekmovanje postalo malo nepošteno. Želimo si pošteno ligo," je dejal Howe.

A to še ne pomeni, da bo manjkalo vrhunskega nogometa. Derbi kroga se igra v nedeljo, ko bo Tottenham gostil Liverpool. Razlika med ekipama je sicer 15 točk, a imajo Londončani tri odigrane tekme manj.

Angleško prvenstvo, 18. krog: Sobota, 18. december:

Leeds United - Arsenal Nedelja, 19. december:

Wolverhampton - Chelsea

Newcastle United - Manchester City

Tottenham - Liverpool Prestavljeno:

Manchester United - Brighton

Southampton - Brentford

Watford - Crystal Palace

West Ham - Norwich

Everton - Leicester

Aston Villa - Burnley