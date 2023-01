Konec čudežnega niza Slovencev v Grčiji

Panathinaikos je v tej sezoni največji hit grškega nogometa. Še vedno je vodilni, na začetku sezone pa je kraljeval celo do te mere, da je bil še bolj prepričljiv kot Olimpija v Sloveniji. Sezono je začel s kar desetimi zaporednimi zmagami, na katerih se je njegova mreža zatresla le trikrat. V tem obdobju so preskakovali vse ovire. 11. septembra 2022 so denimo v derbiju z 2:1 premagali AEK. Takrat je goste v vodstvo popeljal Mehičan Orbelin Pineda, a sta še do konca prvega polčasa za preobrat poskrbela Aitor Cantalapiedra in Andraž Šporar. Oba sta zadela z bele točke. To so bili imenitni tedni za navijače Panathinaikosa, ki čakajo na naslov prvaka že vse od leta 2010. Prednost pred tekmeci je bila ogromna, rastla je iz kroga v krog.

Andraž Šporar je v prvenstvu v tej sezoni dosegel 5 zadetkov, Benjamin Verbič 2, Adam Gnezda Čerin pa 1 zadetek. Vsi trije so bili strelci tudi v pokalu. Foto: Guliverimage

Nato je sledil prvi remi, doma so v 11. krogu remizirali s prvakom, največjim rivalom Olympiakosom. Dišalo je že po prvem porazu Panathinaikosa, a je v 103. minuti vročega derbija po strelu z bele točke na 1:1 izenačil Šporar. PAO je znova nadaljeval v zmagovitem ritmu. Nanizal je še dve zmagi, nato pa so po premoru zaradi SP 2022 v Katarju sledile nekoliko manj prepričljive predstave. Dvakrat je remiziral, proti Ofiju s Krete se je rešil poraza s poznim zadetkom v sedmi minuti sodnikovega podaljška, takrat je podajo prispeval Adam Gnezda Čerin, v prejšnjem krogu pa je v gosteh padel Levadiakos. In to z zadetkom Benjamina Verbiča, ki je v tej sezoni v prvenstvu zadel v polno dvakrat. Obakrat proti istemu tekmecu za dragoceni zmagi z 1:0.

Mrežo Panathinaikosa znova zatresel Mehičan

Benjamin Verbič (levo), ki je odigral 56 minut, je prvič izgubil z zeleno-belimi v grškem prvenstvu. Foto: Guliverimage V nedeljo, ko je potekal derbi 17. kroga, pa je bilo čudežnega niza treh Slovencev na delu v Atenah konec. Veliki derbi med vodilnima ekipama grškega prvenstva, ki ju je na lestvici pred tekmo delilo le sedem točk, se je končal z neugodnim razpletom za vodilno ekipo. Atenski AEK je zmagal z 1:0 in kot prvi v tej sezoni premagal zeleno-belega velikana. Na dvoboju so nastopili vsi trije Kekovi izbranci.

Verbič in Šporar sta začela dvoboj, Vojničan pa je v 56. minuti zapustil igrišče, namesto njega pa je vstopil v igro rojak Gnezda Čerin. Gostitelji so v 68. minuti dosegli edini zadetek na srečanju, v polno je zadel Mehičan Pineda. Ostalo je pri rezultatu 1:0, tako da se je prednost Panathinaikosa pred zasledovalci stopila. PAO je v 17 nastopih zbral 42 točk, AEK pa po novem zaostaja le za štiri točke. Sledita PAOK Solun Jasmina Kurtića in Olympiakos (oba 35 točk), tako da vodilne štiri ekipe v Grčiji loči le sedem točk. Nadaljevanje sezone bo tako napeto in vroče, še vedno pa je v najboljšem položaju za osvojitev naslova ''slovenski'' Panathinaikos.