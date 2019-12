Liverpool čaka tekmeca: Katarci ali Mehičani?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dohi poteka 16. svetovno klubsko prvenstvo. Liverpool se je kot aktualni evropski prvak neposredno uvrstil v polfinale, ki bo na sporedu 18. decembra. Rdeči bodo zapreko za uvrstitev v veliki finale spoznali danes po obračunu med domačim Al-Sassom in mehiškim Monterreyjem. V drugem polfinalu se bosta udarila prvak pokala Libertadores, brazilski Flamengo in zmagovalec drugega četrtfinalnega dvoboja med ekipo Al-Hilal iz Saudske Arabije in tunizijsko Esperanco.