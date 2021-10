Kljub porazu Dobovec v elitni del lige prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralci Dobovca so v 3. krogu turnirja glavnega dela futsalske lige prvakov v Podčetrtku v skupini 2 izgubili proti branilcu naslova Sportingu CP z 1:6 (0:3). Kljub temu so si zagotovili igranje v elitnem delu.

Dobovec se je na zadnji tekmi turnirja hitro znašel v zaostanku, že po 12 sekundah je zadel Diego Cavinato, Caio Ruiz pa je v sedmi minuti podvojil prednost branilca naslova. Cavinato je nato svoj drugi gol dosegel v 17. minuti.

V 23. minuti je vratar portugalske ekipe Guitta zadel za 4:0, minuto pozneje pa je Dobovec znižal zaostanek prek Tihomirja Novaka. V 28. minuti je Waltinho znova povečal prednost, Miguel Angelo pa je v 36. postavil končni izid.

V elitni del iz skupin od 1 do 4 napredujejo po tri ekipe, iz drugega dela (skupine od 5 do 8) po ena. Skupaj bo tako v elitni del šlo 16 ekip, ta pa bo med 23. in 28. novembrom. Prvaki skupin elitnega dela, torej štiri ekipe, si bodo zagotovili vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022.

Iz skupine 2 so tako v elitni del napredovali Sporting, ACCS, ki je danes s 6:0 odpravil Atyrau, in Dobovec.

Dobovec se v dosedanji zgodovini lahko pohvali s po štirimi naslovi državnega prvaka in tremi pokalnimi lovorikami, dvakrat je dobil tudi superpokal.

Prvič je v elitnem klubskem tekmovanju igral v sezoni 2015/16, nato še v sezonah 2018/19 in 2019/20. Prejšnja sezona je zaradi pandemije novega koronavirusa potekala v spremenjeni obliki, Dobovec pa je kot prvi slovenski futsalski klub sploh tekmoval na zaključnem turnirju, ki je bil v Zadru.

V ligi prvakov je vsakič, torej štirikrat, prišel vsaj med 16 najboljših ekip v Evropi.