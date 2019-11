Klinsmann bo zamenjal Hrvata v Berlinu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji selektor nemške in ameriške nogometne reprezentance Jürgen Klinsmann se po poročanju nemškega časnika Bild in televizijske mreže Sky vrača v nemško prvenstvo bundesligo. Klinsmann naj bi do konca sezone prevzel berlinsko Hertho, saj se bo moral trener Ante Čović po slabem startu posloviti s trenerskega stolčka.