Kieran Trippier je že odigral zadnjo reprezentančno tekmo

"Nikoli si nisem mislil, da bo fant iz Buryja igral za Anglijo in zbral 54 nastopov. V veliko čast in zadovoljstvo mi je bilo nastopiti na štirih velikih tekmovanjih. Hvala, nekdanjemu selektorju Garethu Southgatu in svojim soigralcem za velike trenutke na igrišču, predvsem za dve uvrstitvi v finale na evropskih prvenstvih 2021 in 2024 ter polfinale na svetovnem prvenstvu 2018," je na Instagramu zapisal Trippier.

Na klubski sceni je igral za Barnsley, Burnley, Tottenham in Atletico iz Madrida, od leta 2022 pa je član Newcastla.