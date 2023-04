Kdo je sedel na klop enega najbolj slavnih južnoameriških klubov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinski nogometni velikan Boca Juniors je danes sporočil, da ima novega trenerja. Na klop enega najbolj slavnih južnoameriških klubov je sedel 51-letni Argentinec Jorge Almiron. Nekdanji argentinski reprezentant bo vodil lanske prvake, ki so ta čas na 12. mestu primere division in za vodilnim tekmecem River Platom zaostajajo za deset točk.

"Jorge Almiron, dobrodošel doma," je Boca objavila na Twitterju ob več fotografijah novega trenerja na njegovem prvem treningu z ekipo. Almiron je na trenerskem položaju nasledil Huga Ibarro, ki je konec marca dobil nogo.

"Vesel sem in hvaležen za to priložnost. Spoznal sem igralce in navdušen sem tudi nad srečanjem z navijači," je dejal Almiron na novinarski konferenci.

Almiron je večji del igralske kariere preživel v Mehiki, trenersko kariero pa je začel v mehiški ligi. Vodil je tudi številne argentinske klube, med drugim Lanus, s katerim je leta 2016 osvojil prvenstvo, pokal Bicentenario in argentinski superpokal ter se leta 2017 uvrstil v finale pokala libertadores.

Preizkusil se je tudi v Evropi, lani ga je najel španski Elche, a ga po slabih rezultatih že po mesecu dni odpustil.

