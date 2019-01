52-letni Miura še nima dovolj

Miura, ki bo februarja dopolnil 52 let, je v svoji 35-letni karieri igral na štirih celinah. V Evropi je med drugim igral tudi za italijansko Genoo in Dinamo Zagreb.

📰 Kazuyoshi Miura, who turns 52 next month, has announced *another* new deal with Yokohama FC.



He's the only active player who was playing when the J.League was formed in 1993.



