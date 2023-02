Kaznovan zaradi homofobnih izjav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji kapetan francoske nogometne reprezentance Patrice Evra bo moral plačati denarno kazen zaradi sovražnih izjav do istospolno usmerjenih ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sodišče je Evraju naložilo plačilo tisoč evrov kazni ter odškodnine in sodnih stroškov dvema civilnima združenjema.

Kot so zapisali pri AFP, gre za primer iz leta 2019, ko je nogometaš v videu po zmagi svoje takratne ekipe Manchester United proti pariškemu PSG s homofobnimi navedbami žalil Parižane. Njegovi odvetniki so sicer pojasnili, da nogometaš ni nameraval žaliti skupnosti LGBT, temveč so bile besede usmerjene zgolj proti PSG. Poleg tega se je dan po objavi posnetka tudi opravičil za izrečeno.

Dve francoski civilni združenji Mousse in Stop Homophobia sta zaradi videa tožili nogometaša, ker naj bi javno žalil skupino ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti. A preiskovalni sodnik je dejanje prekvalificiral v nejavno žalitev, saj naj bi posnetek nastal za zasebno uporabo in se je na spletu znašel brez Evrajeve vednosti.

Poleg tisoč evrov kazni bo moral Evra plačati še po 1.500 evrov odškodnine obema tožnikoma ter poravnati njune sodne stroške v višini tisoč evrov.